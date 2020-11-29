大埔行山路線｜登八仙嶺仙姑峰覽船灣淡水湖　黃嶺屏風山氣勢磅礴

八仙嶺位於新界大埔，山脊有八峰，因此以道教八仙為八峰分別命名。八仙嶺山脈西面比鄰黃嶺和屏風山，三者連在一起形成了一個高約500米的天然屏障。攀登八仙嶺一般從大尾篤八仙嶺自然教育徑為起點上升至仙姑峰，然後一路沿山脊走過八仙嶺其餘七峰、犁壁山、黃嶺及屏風山，最後下降到粉嶺鶴藪水塘結束行程。 路程：14.6公里 需時：4小時

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由於路途遙遠，攝影器材應儘量以輕便為大原則。使用廣角鏡頭可以將更大角度的景色收納進畫面，再以營造出遼闊的感覺。在畫面中安排人或帳篷等參照物可以進一步突出這種感覺。 攝影貼士 by Jacky, Yeung Tsz Yan

從大尾篤登上仙姑峰後景色豁然開朗，山頂可以遠眺整個船灣淡水湖，如果當日陽光充沛，湖面有機會呈現寶藍色。

經過數次上下坡後便到達犁壁山，前方黃嶺山勢巍峨陡峭，若是秋冬造訪，山坡雜草會呈現一片棕灰色，給人一種置身荒漠的感覺。看到前路是緊貼懸崖峭壁而行，更是讓人捏一把汗。走完黃嶺和屏風山，回望氣勢磅礴的來路，使人充滿成就感。

切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

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交通資料： 於港鐵大埔墟站乘搭九巴75K號或專線小巴20C在大尾篤下車，沿新娘潭路鹿頸方向行10分鐘，到達八仙嶺自然教育徑起點。 到達終點鶴藪道後可於馬路乘搭綠色小巴52B前往粉嶺火車站（小巴從鶴藪圍小巴總站開出）。

注意事項：因為八仙嶺連續上下坡次數密集，所以八仙嶺屬於香港最具挑戰性行山路線之一，登山者一定要量力而為。筆者建議新手從大尾篤開始，鶴藪結束，這樣上坡比較平緩，可以節省體力。山脊部份位置靠近懸崖，影相時切勿危站崖邊以免發生危險，大風日子橫風有機會使人跌倒，請謹慎而行。另外全程大部分時間沒有樹蔭遮擋，酷熱天氣出行小心中暑。

路線提供：Jacky, Yeung Tsz Yan

八仙嶺（野外動向網頁截圖）

編按：據漁護署告示，部分八仙嶺自然教育徑受山泥傾瀉影響，由6月12日起暫時封閉，山友可以選擇由新娘潭上山。

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：吐露港在腳下 ─ 八仙嶺】

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