大東山行山遊記｜伯公坳擠滿賞芒人潮　幾十人排隊難以接近跳板石

一股偏東流正影響華南沿岸，本港天氣變得暖和，氣溫23至29度，今周小組活動打算上大東山賞芒草，東涌東薈城集合。 （行山日期：2020年11月18日）

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早上天陰，有煙霞，在東涌富東邨吃過早餐，搭9時35分開出的3M新大嶼山巴士到伯公坳。雖是平日，伯公坳已見人山人海，有點嚇人。

【大東山賞芒草懶人包】須注意難度 附路線、裝備、交通、攝影攻略

拍過合照，四人一組沿石級路直上至L015標距柱附近，左邊登山上行到跳板石，跳板石也有幾十人圍住行近也不成，在附近石景拍拍照就算了。拍照後，沿山脊登上869米高大東山頂，山頂也要排隊打卡拍照，拍過照在山頂下方大石台旁草地大休。

路上人山人海！按圖看清前往大東山頂路線▼

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休後下山經爛頭營至雙東坳，走路牌後方環山徑，經蓮花山、婆髻山，沿途賞芒。在婆髻山坳沿徑下東涌，山徑兩年前走還是陡坡，現已變成寬闊山徑，出口在奧運徑，等齊隊友，沿馬路步回富東邨，今日路線頗長，約11公里，5個多小時完成。

按圖看清前往大東山經蓮花山落東涌路線▼

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【另一條登大東山路線片段：伯公坳上山到南山落山】

精選大東山行山路線：

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行山前先了解行山禮儀：

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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（部份相片取自隊友）

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