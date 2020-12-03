【悼念馬勒當拿】長子望巴塞高掛10號球衣　難接受球王已離世事實

阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）早前離世，終年60歲。馬賽主帥韋拿斯波亞斯（Andre Villas-Boas）認為國際足協（FIFA）應該榮休10號球衣，馬勒當拿長子Diego Jr.近日接受訪問時表示認同，認為至少父親曾效力的球隊應高掛這個經典號碼。

今年34歲的Diego Jr.近日接受《馬卡報》訪問，指自己仍為父親離世感到傷痛，未能飛往阿根廷與父親說再見更是痛心。

居於意大利的他說：「不能跟他在一起，不能與家人一起見他最後一面，超過一萬公里的距離令一切更難控制。」

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Diego Jr.仍未能接受馬勒當拿離世的事實。（instagram @diegomaradonajunior）

曾效力多支意大利低組別球隊的Diego Jr.，跟隨父親的步伐，掛靴後成為了一名足球教練，每次跟馬勒當拿通電時，都會談及足球，足球是兩父子溝通的橋樑，「可惜他走得太早」，到現時仍不能接受他已離去。

巴塞隆拿的阿根廷球星美斯早前在對奧沙辛拿一戰，入波後展示馬勒當拿曾效力的紐維爾舊生10號球衣，向球王致敬。Diego Jr.表示自己看比賽時，見到這一幕十分感動，不禁流淚，除了美斯外，拿玻里、甘拿斯亞（馬勒當拿離世前執教球隊）、小保加的致敬方式，都令到球王之子十分感動。

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馬勒當拿雖然到30歲時才承認Diego Jr.是自己所出，但兒子一直都十分敬重亡父。（instagram @diegomaradonajunior）

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韋拿斯波亞斯曾表示FIFA應榮休10號球衣，Diego Jr.則認為：「至少馬勒當拿效力過的球會，包括巴塞隆拿，都應該榮休10號球衣。」不過，Diego Jr.表示一切都不會改變父親已逝的事實，現時只想盡快得到醫生許可，登上前往布宜諾斯艾利斯的飛機，「跟爸爸說再見」。

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馬勒當拿球員年代曾效力小阿根廷人、小保加，1982年轉戰歐洲加盟巴塞隆拿，其後於拿玻里助球隊兩奪意甲冠軍。馬勒當拿1992至93年短暫效力過西維爾，之後回到阿根廷成為紐維爾舊生球員，1995年回到小保加，兩年後掛靴。

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Diego Jr.希望馬勒當拿放力過的球會，都榮休10號球衣致意。（Getty Images）

Diego Jr.為馬勒當拿長子，球王於拿玻里落班期間，曾與Christian Sinagra發展婚外情，1986年誕下Diego Jr.。有指馬勒當拿在她懷孕時已知自己是經手人，但一直拒絕承認。Diego Jr.多年來一直要求馬勒當拿承認自己的身份，直至2016年他30歲那年才得償所願。

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