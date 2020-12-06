大嶼山行山路線｜昂坪奇趣徑1個鐘內行完　欣賞心經簡林壯觀奇景

到大嶼山昂坪遊覽，參觀過天壇大佛和寶蓮寺等的人工建設，何不花上短短的一小時，往昂坪奇趣徑走上一趟，感受一下大嶼山的自然之美？整段路徑都寬闊平坦，非常適合一家大小把臂同遊。 路程：2.5公里 需時：0.45小時

昂坪奇趣徑的初段會經過一些昔日的茶園。走到鳳凰觀日木牌門附近，可以欣賞到「心經簡林」。於涼亭附近小休，同時可以欣賞一下那高聳的鳳凰山，背靠的彌勒山和俯視山腳下的石壁水塘。

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往北前行，漁護署在此徑內另建一道全長350米的樹木研習徑，讓遊人可以在短短的步程內，認識和學習多達20多種本地奇趣樹種。樹徑的終點有一座「東山法門」的石牌樓，是通往地塘仔主要山徑。往另一方向走，便會經過昂坪青年旅舍，最後會返回先前經過的露天餐廳茶座。

導賞點：

曲徑茶香：「曲徑茶香」這個景點其實是一些昔日的茶園，排列整齊的茶樹還依稀可辨。昂坪這個高原地帶，由於經常受潮濕的南面海風影響，加上谷地環境，所以土壤肥沃，適合種茶。

心經簡林：「心經簡林」由38支擎天巨柱組成，排列成「無限」符號，依山勢而矗立著，可謂又是一人工奇景。

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設施：資訊牌、洗手間、涼亭、樹木牌、問答柱。

交通資料 起點：乘搭新大嶼山巴士1R號*（於紅磡碼頭廣場上車）、2號（於梅窩碼頭上車）或23號（於東涌市中心上車），在昂坪總站下車後，依指示牌前往起點。 *只於星期日或公眾假期行駛 終點：同上。

行山路線（野外動向網頁截圖）

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香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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行山途中唔識路，要搵路時靠什麼？

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：昂平奇趣徑】

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