大嶼山行山路線｜夜登香港第二高峰鳳凰山　拍攝雲海日出小貼士

鳳凰山位於大嶼山鳳凰徑第三段，海拔934米，為香港第二高峰，是一個熱門的日出觀賞地點。由於大東山位於鳳凰山以東，若果雲層高度配合則有機會看到雲海日出，而大東就像茫茫大海中孤立的荒島。

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通常冬季觀看雲海日出的機會比較高，但是山頂溫度在冬季頗低，加上山頂有鼠患問題，所以筆者不建議在山頂留宿。反而筆者會選擇從伯公坳起步，抵達半路涼亭休息，待清晨5點才攻頂，日出後走到昂坪乘車離開。

筆者上次從伯公坳巴士站走到鳳凰頂峰共用90分鐘，因為第二天還要上學，所以下山急步，全程不計休息共用3小時。

攝影貼士 by Jacky, Yeung Tsz Yan： 1. 留意相機自動測光可能導致雲海曝光不足，可以使用曝光補償EV+或手動曝光避免問題。 2. 若有腳架則可長時間曝光使雲海呈現絲狀。 3. 當日雲層高度低過900米才有機會看到雲海。

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鳳凰山行山路線交通資料： 去程：於東涌市中心乘搭新大嶼山巴士3M，於伯公坳站下車（尾班車00：50於東涌開出） 回程：於昂坪乘搭新大嶼山巴士23前往東涌市中心

注意事項：最後筆者呼籲登山人士量力而行，並且將自己製造的垃圾帶回昂坪棄置，避免鼠患問題惡化。

路線提供：Jacky, Yeung Tsz Yan（**攝影路線只供參考，我們提醒各攝影者量力而為，務必以自身安全為首要。）

鳳凰山觀日，由伯公坳起步，上到鳳凰山頂看日出，之後落昂坪離開（鳳凰徑第三段）。（野外動向網頁截圖）

進入行山旺季，山上人流多，希望大家上山前先了解行山禮儀：

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行山途中唔識路，要搵路時靠什麼？

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：雲海上的孤島 ─ 鳳凰山觀日（鳳凰徑第三段）】

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