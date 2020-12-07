【港島行山路線】登聶高信山探面具石室　路程短但要攀爬沙石路

聶高信山山線特色：夠晒短、有攀爬位、面具石室、近市區。（編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

點擊下圖率先看聶高信山、面具石室一帶風光靚景！

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路線：黃泥涌水塘中石化油站＞布力徑＞港島徑4段＞面具石＞山頂＞石梯回港島徑4段＞布力徑

難度：3星 長度：3. 1公里 風景指數：4星 山勢高度：407米 隱世度：3星 全程需時：2小時 起步位置：中石化油站；終點位置：油站 帶水量：1升 電話服務：收到

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切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

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建議行山路線：

銅鑼灣集合，禮頓道搭巴士76號，到黃泥涌水塘下車，然後轉行布力徑，過了豪宅區後，接住入港島徑，去到山坡入口位開始上山，由水渠路開始，然後攀爬沙石路，再入林，上了不久到達鷹咀石，然後再上，會見到另一個平位，開始有分岔路，左邊及右邊都可以到石室（左邊需要攀爬），到了石室可作大休，然後再向上走，會到達另一個平台，比較開揚，然後接駁回小徑，會到達山頂，再沿樓梯下山。

▼▼按圖看清沿途風景▼▼

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今回心得：

1. 此路線都有少許攀爬，請小心。 2. 石室拍攝比較危險，都請小心。 3. 此路線適合想攀爬新手們。

盤點10大行山謊言，立即按圖：

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路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）

【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】