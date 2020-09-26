港島行山路線｜石澳海灘直上鶴咀山需少量攀爬　進階路線小心抽筋

首先由筲箕灣地鐵站乘坐巴士或小巴到達石澳沙灘，當準備進入石澳沙灘時，遇上很多路障和大型水馬，心知不妙，從幾個入口都有路障封阻，只好從士多旁邊的小路進入村莊，可是搜㝷了多遍，都不能轉入山徑，唯有查詢村中居民。據他們說，這裏是沒有路可登上山徑呢！ （行山日期：2020年9月13日）

石澳灣美麗風景（小牛牛授權使用）

石澳 > 鶴咀山 > 鶴咀道 > 燈塔 > 雷音洞 > 鶴咀道 > 迴旋處巴士站 路程：13公里 需時：約4小時

只好跑回到沙灘再尋找其他路徑。看見欄杆旁邊的一位看守叔叔，我們表明來意，不是想進入沙灘暢泳，只想從旁邊進入行山徑，他思量之後，就表明不可以進入沙灘暢泳，只是給我們從旁邊上山徑，我們回答說當然會遵守法例。放行後我們從沙灘旁邊急步直上山徑，盡量避免踏足沙灘，不要令保安叔叔為難喔！

從石澳沙灘旁邊的小溪澗進入山徑入口，經過一條小溪澗，有人工堤壩一道，水潭中竟然有漂亮的水中植物，接近民居的溪澗是比較少見，拍照後從旁邊石級進入。先經過幾座山墳，沿石級直上，再踏進一道大坡壁（亦稱石板坡、大波板）。石坡雖然傾斜，但表面粗糙「啜腳」易行，很快便走上坡壁頂部，回頭一看，這裡可飽覽整個石澳灣，風景開掦十分美麗。

從山徑的右邊發現了「豬鼻石」，外形好像一個巨型豬鼻呢！拍照後就要穿越小叢林，再走上另一段石板路，當中有少量攀爬，但不困難，從左面可以看見龍脊山徑，而右邊就可以看見大頭洲和五分洲，風景十分美麗。

按圖看沿途風景▼

+ 7 + 7 + 7

走到這裏發現大腿隱隱作痛，噢！抽筋！在我身上極少發生呢！可是不想太太擔心，小休後，只好忍痛慢行。繼續沿山徑直上，部分是浮沙碎石路，必須要小心，路途中雖有幾段需要穿林而上，但途中有絲帶引路，不易迷路的，也不困難；不過，其中有一兩段路，旁邊是懸崖，必須要留意路旁四周。我們很快便上到山脊，從遠方可以看到巨型衞星天線，意味着很快便會到達鶴咀山山頂了。

繼續不斷穿越叢林，路旁的植物開始長得愈來愈高，在植物下穿梭好處是可以遮擋太陽光線照射，但也有不好之處就是沒有風吹入，所以這段路都比較悶熱。不久就到達鶴咀山標高柱，也是一處小石林，從這裏可以近距離看見兩所巨型衛星天線。接着沿水渠直落就踏進石屎路。這裏可以繼續穿林落山或選擇行石屎路落山，返回鶴咀道。

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今天天氣實在太悶熱了，我們就選擇了石屎路落山，接上鶴咀道，再左轉前住燈塔方向前進。鶴咀燈塔是這裏的地標，遊人都一定會前來打卡留念，拍照後可從路口右轉去到另一個入口，從鐵絲網旁邊可以用另一個角度欣賞鶴咀燈塔，每逢假日都有很多攝影愛好者前來拍攝燈塔日落美景呢！

時間已經差不多踏入傍晚，趕快前往雷音洞。其實已經到訪過4次，有了心理準備，可是每次踏進洞口都被隆隆巨響震懾。草草拍照後趕往到最後兩個景點：鯨魚骨架和蟹洞。走到路口，發現有圍欄阻路，有告示因工程關係此路已被封鎖，呼籲遊客從另一山徑前往！真的太可惜呢！時間不早了，天色已漸變昏暗，唯有留待下次再來。沿鶴咀道折返到迴旋處，乘坐小巴離開，完成今次旅程。

按圖看沿途風景▼

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路線資料：

– 山徑路况：山徑30%、穿林徑20%、石屎徑45%、攀爬5%、曝曬60% – 無廁所、無補給

注意事項： ~ 部份路途崎嶇，建議由經驗行山人士帶領 ~ 切勿塗鴉標高柱 ~ 帶備手套，穿著長褲 ~ 沿途没有補給，帶備充足糧水 ~ 有野豬出沒不要走近 ~ 愛護郊野清潔人人有責、自己垃圾自己帶走

如果以上路線太難，可選這條：【鶴咀行山路線】新手親子郊遊之選 賞古蹟燈塔 看蟹洞雷音洞

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+ 6 + 6 + 6

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】