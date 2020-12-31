回顧2020｜壞與更壞的上半年　疫情全球蔓延　國際體壇如何自處

2020年，實在是多事之秋，原來世界都不像大家預期，幾經辛苦終於來到全年最後一日，即使多難過都好，亦可回望這個特別的2020究竟發生過什麼事。 2020上半年只留下差跟壞，年初澳洲山火及高比拜仁猝逝，以為已經很壞，新冠肺炎突然來襲，世紀疫症席捲全球，現實原來尚能更壞。體壇盛事紛紛延期，各大聯賽相繼停擺，及後在疫情橫行下復賽，利物浦終問鼎聯賽錦標，原來凡事都很壞，仍能有一絲愉快。

1月

山火下的澳網

時間回到今年初，國際體壇依然如常，每年1月舉行的澳洲網球公開賽，卻遇上澳洲山火，被嚴重污染的空氣濃罩，能否如期作賽成疑。一眾網球手不遺餘力，出席慈善賽為當地籌款，一晚的表演賽籌得480萬澳元。

即使有球手在澳網外圍賽「打到咳」，更被外界炮轟罔顧球員們健康，賽會卻一於少理，澳網在山火下如期舉行，最終分別由祖高域及姬寧（Sofia Kenin）封王稱后。

澳洲山火令空氣污染指數爆燈 咳到退賽球手怒轟罔顧健康

早前在庫揚出戰表演賽的舒拉寶娃，亦因為空氣污染問題而決定退賽。（Getty Images）

桃田奪冠後遇車禍 相隔近一年復出賽場

日本羽毛球名將桃田賢斗在1月出征馬來西亞出戰大師賽，決賽力克安賽龍奪得2020年的首個錦標。當桃田帶着冠軍獎盃前往機場的路上，座駕發生嚴重車禍，司機傷重不治，桃田面部多處受傷，沒有生命危險算得上是不幸中的大幸。

桃田賢斗在2020年慘變「桃田墨斗」，頭頭碰着黑，以為康復返回日本，及後才發現車禍後遺症眼窩底部有骨折，需要接受手術並再休養3個月。原定10月在湯優盃復出，賽事卻因疫情而取消，一等再等，桃田終在早前的日本全國賽中回歸賽場，相隔接近一年再度上場，久疏戰陣順利稱霸。

桃田賢斗車禍後首復出創本土三連霸 「其實我好緊張」

+ 7 + 7 + 7

2月

孫楊被禁賽8年 案件發還重審

今年2月底，國際體育仲裁法庭投下震撼彈，裁定中國游泳巨星孫楊因拒絕世界反禁藥組織採集藥檢樣本，而重判孫楊禁賽8年。

禁賽8年，孫楊的游泳生涯基本上就此完結，孫楊方面當然提出上訴，直至早前在「平安夜」傳來好消息，瑞士聯邦法院宣布孫楊上訴得直，暫時撤銷禁賽令，案件須發還國際體育仲裁法庭重審，在重審作出判決前可復出作賽。

孫楊拒絕反禁藥突擊檢查被判有罪 無緣東京奧運

孫楊禁賽8年判決突推翻 全因一個低級失誤 可即時復出

【備受爭議的孫楊】（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

一代美少女與網球說再見

俄羅斯一代「美少女」、美女網球手舒拉寶娃透過社交網站宣布結束19年的網球生涯，正式與網球說再見。現年33歲的舒娃，職業生涯贏盡四大滿貫錦標，除了甜美的樣子外，場上的咆哮叫聲亦是她的招牌之一。

今年澳網是舒拉寶娃最後一個賽事，首圈止步後，加上高比拜仁的猝逝，使她萌生退意。舒娃離開網球場後，踏入人生另一階段，12月中與英國富商男友亞歷山大訂婚，由「美少女」變「人妻」。

俄羅斯美女球手舒拉寶娃退役 「網球帶我看遍世界」

+ 6 + 6 + 6

3月

東京奧運不敵疫情 史上首度延期

2020年國際體壇最大的盛事，必定是夏天舉行的東京奧運，可惜疫情橫行，盛事只好「跪低」，成為史上首次延期的奧運會，如今改在2021年7月23日開幕。

奧運延期1年，衝擊奧運或已獲資格的選手們，計劃難免被打亂。即使如今即將踏入2021年，惟肺炎疫情依舊未止，最近更出現變種病毒，奧運能否在夏天順利舉行依然是個問號。倘若奧運如期上演，至今仍有不少奧運資格賽因疫情不能進行，預料將會麻煩多多。

落實明年7月23日開幕 日媒：東京政府奧委會達協議

港隊已穩奪的東京奧運入場券：

+ 24 + 24 + 24

肺炎疫情襲歐洲 足籃聯賽相繼停擺

東京奧運豈止是被疫情耽誤的大賽，原定6月開賽的足球界盛事歐洲國家盃，同樣逃不過延期的命運，改在2021年6月開波。延期以外，歐國盃與東京奧運一樣，即使在2021年舉行，官方宣傳品依然沿用「EURO 2020」，紀念特別的2020年，亦不用重新推出相關產品，一舉兩得。

新冠肺炎疫情3月殺到歐洲，祖雲達斯的魯加尼成為意甲首個確診個案，及後即傳出阿仙奴主帥阿迪達及車路士的赫臣奧杜爾染疫，歐洲五大聯賽相繼宣布停擺。大西洋的另一端，美國職業籃球聯賽（NBA）亦在同月叫停賽季。

歐國盃及美洲國家盃改至2021年舉行 世盃外圍賽延期

【英超】新冠肺炎擴散致首度停擺 如期重開或上演爭標關鍵戰

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】（按圖放大）

+ 57 + 57 + 57

4月

巴西一代球王淪為「獄中龍」

巴西一代球王朗拿甸奴在4月結束超過一個月的監獄生活，出獄後在巴拉圭繼續被軟禁。堂堂球王為何變成「獄中龍」？細哨的「監獄風雲」緣自一本假護照，朗拿甸奴3月初入境巴拉圭時被捕，被控使用假護照，即使他聲稱無辜，依然逃不過牢獄之苦，獄中的32日中，更度過40歲的生日。

球王入獄，待遇定有不同，細哨在獄中有波踢、有Party，連BBQ都有，恍如「五星級」的監獄生活。獄中突然有明星，其他囚友當然雀躍，細哨面對囚友及工作人員的熱烈歡迎，影相、握手、簽名等不同互動均有求必應。

官非纏身近半年，終有個了斷，朗拿甸奴與兄長最終認罪，分別支付9萬及11萬美元罰款了事。

朗拿甸奴用假護照遭軟禁 荒誕鬧劇始於一個捕漁工具

朗拿甸奴獄中活得很自在：

+ 9 + 9 + 9

球王3月就逮，卻神情自若：

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5月

疫情下各大聯賽命運迥異

歐洲五大聯賽經歷兩個月的停擺期後，德甲成為首個回歸的主要聯賽，5月中重開聯賽，以「魯爾區打吡」多蒙特對史浩克04作為回歸首戰。疫情下復賽，必定守則多多，除了閉門作賽外，球員在慶祝時亦要保持社交距離。衛生守則當時對外界是十分新鮮，但如今疫情下作賽超過半年，不論球員及球迷也適應了新常態。

停擺兩月疫情下復賽 多蒙特挫史浩克 球員需守多項新規矩

德甲率先回歸，但並非所有聯賽也有賽可復，比利時甲組聯賽宣布腰斬，隨後荷甲、法甲及蘇超等聯賽宣布提早完季。

英超、西甲及意甲重開有期，一眾球星在停擺期的生活亦是外界焦點，這段停擺期令外界知道，原來球星無波踢的生活原來如此枯燥。

利物浦球員抗疫有乜做：

+ 10 + 10 + 10

6月

祖高域變「麻煩友」 搞表演賽惹禍上身

疫情沒完沒了，各項運動項目同在安全的前題下復賽，網球壇「一哥」祖高域卻走得太前，闖出個「大頭佛」。祖高域6月在歐洲舉辦巡迴表演賽，家鄉塞爾維亞為首站，邀請得迪米杜夫及阿歷山大薩維列夫等球手出戰。

表演賽的防疫措施不足，輕視疫情，是導致出現「網球群組」的主因，最終搞手祖高域與妻子同樣染疫，及後發表聲明認錯道歉。

「麻煩」兩字與祖高域息息相關，一波剛平一波又起，祖高域病癒後9月出戰美網，16強時一次不知有心或無意的發脾氣，隨手向後方擊球以示不滿，豈料不慎擊中背後女司線員的喉嚨，最終「一哥」被「DQ」參賽資格。

祖高域輕視疫情招千夫所指 網球群組大爆發禍及家人

「一哥」祖高域再惹禍上身 擊球打中司線員被DQ無緣爭標

利物浦終奪英超 BLM行動齊向種類歧視說不

2020上半年，似乎悲多於喜，來到6月，最終有一件喜事，或是對一部分的人是天大的喜訊。利物浦一搔30年之癢，首度捧盃英超錦標，地球上的「利迷」成為疫情下最高興的一撮人。

英超幾經波折後，鐵定在6月中回歸，當時利物浦已無限接近聯賽錦標，最終車路士義氣出手擊敗曼城，紅軍篤定稱霸英超。

高普帶領利物浦首度稱霸 難掩激動流下男兒淚

英超重燃戰火後，特意聲援當時的反種族歧視行動，復賽首仗球員球衣上以「Black Lives Matter」取代各自姓名，至今在開賽前仍維持有單膝跪的抗議行動，齊向種族歧視說不。

兩軍球員及球證一同在開賽前單膝跪地，聲援反歧視運動。（Getty Images）

【利物浦首度高舉英超獎盃】