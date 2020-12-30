體育熱話｜澳洲網球手接連現身成人平台賣肉　運動員生計難保？

19歲澳洲網球手安祖蓮娜（Angelina Graovac）日前被揭在成人付費平台OnlyFans開設了帳號販賣裸照，以籌措訓練和比賽經費。

據英國媒體《太陽報》報道，19歲的安祖蓮娜在擁有超過2400萬用戶的付費成人網站OnlyFans上，開設了自己的專頁，以販售她的性感照、裸照，其粉絲人數更已突破2萬人，為她帶來2,000英鎊（約2.1萬港元）的收入。

安祖蓮娜雖是職業網球員，Instagram卻極少網球相，更多的是其性感照。（Instagram）

未能打入WTA排名 靠賣裸照籌經費

安祖蓮娜是球壇新星，2018年轉為職業運動員，是國際網球總會（ITF）女子世界網球巡迴賽常客，但職業生涯37場單打比賽中，僅贏得了9場，未能躋身WTA（國際女子網球協會）的排名中。她的收入相當微薄，有指投身OnlyFans是為了幫補她總收入僅3,500美元（約2.7萬港元）的慘淡網球事業。

雖然她在球場上沒有突出的成績，但為了延續網球夢想，只好靠賣「肉照」賺取訓練和生活經費。據悉，安祖蓮娜目前在倫敦準備出戰ITF巡迴賽，她在2年前首次亮相後始終無法闖進大滿貫賽事。

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澳洲名將都「賣身」 澳選手收入引起關注

「賺外快」事件被媒體曝光後，安祖蓮娜沒有正面回應，並刪除了Instagram上數張性感照，發布了一張新照片敦促自己要「保持正面」，並說「忙於讓自己變得更好，好過花時間去批評他人」（be so busy improving yourself that you have no time to criticize others）。

不過，安祖蓮娜也非唯一以此途徑賺錢的球員，澳洲名將湯美治（Bernard Tomic）就曾與女友Vanessa Sierra在該平台拍過幾段限制級影片，讓澳洲運動員的收入問題引起關注。