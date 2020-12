體育熱話｜澳洲網球手接連現身成人平台賣肉　運動員生計難保？

19歲澳洲網球手安祖蓮娜(Angelina Graovac)日前被揭在成人付費平台OnlyFans開設了帳號販賣裸照,以籌措訓練和比賽經費。

據英國媒體《太陽報》報道,19歲的安祖蓮娜在擁有超過2400萬用戶的付費成人網站OnlyFans上,開設了自己的專頁,以販售她的性感照、裸照,其粉絲人數更已突破2萬人,為她帶來2,000英鎊(約2.1萬港元)的收入。

安祖蓮娜雖是職業網球員,Instagram卻極少網球相,更多的是其性感照。(Instagram)

未能打入WTA排名 靠賣裸照籌經費

安祖蓮娜是球壇新星,2018年轉為職業運動員,是國際網球總會(ITF)女子世界網球巡迴賽常客,但職業生涯37場單打比賽中,僅贏得了9場,未能躋身WTA(國際女子網球協會)的排名中。她的收入相當微薄,有指投身OnlyFans是為了幫補她總收入僅3,500美元(約2.7萬港元)的慘淡網球事業。

雖然她在球場上沒有突出的成績,但為了延續網球夢想,只好靠賣「肉照」賺取訓練和生活經費。據悉,安祖蓮娜目前在倫敦準備出戰ITF巡迴賽,她在2年前首次亮相後始終無法闖進大滿貫賽事。

澳洲名將都「賣身」 澳選手收入引起關注

「賺外快」事件被媒體曝光後,安祖蓮娜沒有正面回應,並刪除了Instagram上數張性感照,發布了一張新照片敦促自己要「保持正面」,並說「忙於讓自己變得更好,好過花時間去批評他人」(be so busy improving yourself that you have no time to criticize others)。

不過,安祖蓮娜也非唯一以此途徑賺錢的球員,澳洲名將湯美治(Bernard Tomic)就曾與女友Vanessa Sierra在該平台拍過幾段限制級影片,讓澳洲運動員的收入問題引起關注。