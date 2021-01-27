【亞冠盃】傑志入J組　黃洋或迎最後亞冠　黑山伊巴：難以置信

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-01-27 18:58

亞冠盃分組賽今日（27日）抽籤，香港代表傑志結果跟中國及泰國球隊同組。主教練朱志光及黃洋都希望，球隊成績可比2018年首度參賽時進步。 而「藍鳥」新兵、「黑山伊巴」丹恩奴域亦在社交網站上發表感受，驚嘆新東家竟可避開所有韓國球隊。

香港球隊亞洲賽分組結果。（01美術製圖）

繼2018年後再度出戰亞冠的傑志，最終被編入J組，同組對手包括上屆中國足總盃冠軍、擁有前曼聯球星費蘭尼的山東泰山、上屆泰超半程亞軍泰港FC，以及日職大阪櫻花／澳職墨爾本城／緬甸撣邦聯的外圍賽勝方。每組首名及3支小組最佳第二名球隊，將出線16強。

「藍鳥」主帥朱志光指能避開上屆冠軍蔚山現代等韓國球隊，分組形勢不俗，但他強調對手實力肯定在傑志之上，不會掉以輕心。「山東最近有不少人事變動；泰港近期表現不錯、年青球員也有進步。若墨爾本城贏出外圍賽，傑志從未對過澳洲球隊，他們很體力化。不過， 各地聯賽尚未展開，屆時會多作資料搜集。」

亞冠盃東亞區抽籤結果（網上直播截圖）

重溫2018年傑志首度出戰亞冠盃的精彩畫面：

+ 23 + 23 + 23

傑志需在4月21日至5月7日、以賽會制踢6場分組賽，朱志光認為賽制不利球隊，「球員在主場時表現較佳。」他又稱希望在起程前先加強球員體能，惟香港球場重開無期，擔心球隊備戰，「 希望盡快能正常練習及比賽，讓球員跟上狀態，否則考慮提早出發至比賽地點集訓。」

據悉，傑志至今仍未收到亞洲足協通知亞冠分組賽球員註冊限期，球隊早前簽入黑山中鋒丹恩奴域及西班牙中場巴爾拿，料兩人將會佔用外援名額，在亞冠披甲。

丹恩奴域抽籤前曾接受亞洲足協訪問，表示希望可倒戈舊東家大邱FC，惟最終「事與願違」，他也隨即在社交網站發表感受：「很好的分組，避開所有韓國球隊是難以置信，亞冠到時見！」

Nice group and almost unbelievable that we missed all korean teams 😅💪 See u soon ACL 🤩 pic.twitter.com/IgbMtOKyeL — Dejan Damjanovic (@Boske9) January 27, 2021

傑志早前簽下兩名超級外援，為出戰亞冠盃做好準備，即睇兩人威水史：

+ 3 + 3 + 3

【港超聯】黑山伊巴丹恩奴域簽約傑志 勢征戰亞冠或創新紀錄

【港超聯】前巴塞青訓投傑志成超級外援 教練讚攻守兼備

黃洋嘆或最後一次參賽 望年青球員把握機會

至於隊長黃洋直言，自己年紀漸長，或是最後一次參與亞冠賽事，定會更珍惜每一場比賽。他指跟兩年前相比，今屆亞冠盃資格來得有點意想不到，「在重用年青球員下贏得聯賽冠軍、朝鮮球隊不參賽等都是計劃之外。相信今屆會多起用年青球員，讓他們挑戰自己，透過這種經歷去了解自己跟亞洲球隊的差距，反思自己的心態。」

對於球隊目標，朱志光表示陣中部份球員有亞冠經驗，希望今屆能為球迷帶來驚喜。黃洋則強調，成績要比上一次好，「傑志多年來都是盡力踢出最好，加上在疫情及本地波氛圍下，希望為足球界做點事。也希望使球迷知道傑志在亞洲是有競爭力的，這就是我們的堅持。」

亞冠盃及亞協盃最新賽程：

理文直入分組賽 主帥：盡力應戰

足總昨日公布，理文受惠於澳門球隊退出，將直入5月14日展開的亞協盃東亞區分組賽，跟東方龍獅、220體育會（蒙古）、南市台鋼（台灣）爭奪首名出線資格。賽事將以賽會制形式舉行，並採用單循環對賽。

球隊成軍4年即可踏上亞洲舞台，理文主教練陳曉明表示：「我們會盡力應戰，但如果港超球季一直重開無期，香港數支代表的準備工作將會大受打擊，不過這始終非我們所能控制，唯有繼續爭取早日復賽。」