港足日與夜．艾迪比帝｜養活家人和希望　獨自慶生寂寞聖誕也是甜

不久之前，我們在《球員權益》專題中提及過，外援球員往往較本地球員更了解、維護自己權益。先不說這是每個「打工仔」本份，而且「外援」身份本就脆弱，球迷對他們無情意結，對球會來說也是名額有限的高薪「工具人」，無表現，就換人。 效力愉園的艾迪比帝（Razaq Adegbite），28歲尼日利亞青年，典型非洲外援，速度、力量、鬥心俱全。穿越11800公里來到地球另一端，疫情之下，獨個面對宿舍冰冷牆壁和每早醒來的狂烈孤獨。他挺住，因為不曾忘記腳下那個皮球，背負的何等沉重。 攝影：歐嘉樂 影片：葉詩敏

2020年10月，尼日利亞拉各斯機場，步入禁區之前，艾迪比帝（Razaq，音近「話沙」）與太太迪迪（Titilayo Mekuleyi）雙雙落淚、擁抱。想不起來是第幾次了，即使迪迪同是職業足球員、更曾是尼日利亞女子國腳，但每次與丈夫分別都難以割捨；Razaq也一樣，心中更記掛家裏4個孩子。先不說今次目的地，是比泰國更遙遠的香港——他曾經在泰國有過不愉快回憶，簽約不久就遭無理解約，對薄公堂後，一分錢都得不到；香港語言不通，疫情之下還要先隔離……會發生什麼事，誰說得凖？

但Razaq還是轉身，昂首向前。去年開始，他以常在社交網絡寫上「Call Me Lion」，以獅子之心強壯心志，面對任何難題，都要凶猛地撲去、將之撕碎，不為什麼，只因他以足球背負着整個家庭，除了足球和家人，他一無所有。

來到香港，艾迪比帝獨居在寬敞舒適的宿舍之中。（歐嘉樂攝）

每天祈禱五次，是艾迪比帝作為穆斯林的必然動作。每次祈禱，也只求神保祐家人。（歐嘉樂攝）

遠離親人 沒有隊友的日子 是難捱的思念

時間快轉到12月21日，Razaq在香港過了他的28歲生日，邀請我們到他家訪問。記者一行登門，攜來黑森林蛋糕，本來有點繃緊的Razaq突然微笑道：「這是我今年第一個生日蛋糕呢。」

Razaq的生日和聖誕如此接近，在家鄉尼日利亞，這兩個大日子，都理應要跟家人一起過：生日是家人共聚、跳舞、愉快聊天的時光，聖誕更是鄰里奔走在街道中，互相到彼此家中慶祝、分享雞肉、飯等美食，甚或參加盛大的嘉年華，普天同慶。

然而在香港，疫情之中，球場關閉、比賽訓練全停，連跟隊友踢波嬉笑的時光都被剝奪。人生路不熟的Razaq無處可去，除了每朝隨隊長盧斯安奴跑步、做體能，回到家又是面對冷冰冰的四面牆，服務式住宅單位空間十足，但除了食水、蛋白粉、食物、電視、他賴以娛樂的iPad、一台Speaker，就再沒什麼，沒有生日會，更沒有嘉年華。

偷媽媽的錢是為了足球 離開媽媽去踢球是為了錢

「上次跟家人過生日已是4年前了……我很想爸爸、很想媽媽、以前的隊友、家人、愛人……」Razaq一邊說，眼神飄向彼方，像是看見家鄉生日派對上，家人的笑臉。他又突然回過神，「但我早已習慣，若我想每日都見到家人，就會留在尼日利亞，我去海外，是為了錢、為家人張羅衣食，自然要犧牲。」從8歲在街頭第一次接觸足球開始，他就深愛這項運動，想要像他最喜歡的尼日利亞球星馬田斯（Obafemi Martins）般，馳騁球場。

小時候，家人不太支持艾迪比帝踢波，他只好偷媽媽的錢去買波踢。如今，卻是那個球令媽媽驕傲。（instagram）

但一切都不容易。父親怕他受傷，不贊成他踢波，只有祖母願意開車將他送到球場，讓他逢周日跟朋友踢波，他的哥哥也暗地支持，還將他帶到地區球會，付些許錢給教練，說：「請教這孩子踢球、讓他比賽吧！」踢波始終需要裝備，需要球、球鞋和球衣，父親不願給他錢，媽媽也一樣，「所以我用偷的，偷了媽媽的錢，買了個球放在書包。我的書包裏沒有書，只有球。」為了踢波，他不惜向媽媽謊稱自己去了上學，實際上是跟朋友溜去踢波。

偷媽媽的錢買來的球，卻成了媽媽日後的驕傲。「她從沒有發現，但現在她為我的事業而開心，就夠了。」Razaq尷尬地笑笑。

說起家鄉，艾迪比帝就有說不完的話。（歐嘉樂攝）

「還有一件有趣的事，」那個始終不贊成他踢波的爸爸，有一天竟改變想法，「那時我讀中學，一次家長日，湊巧有班際足球賽，我就在學校球場比賽，卻不知道爸爸就在學校裏看着我踢球。」

當晚回到家，父親的眼神改變了，「他對我說，兒子啊，你真的很會踢球，從今以後，我會支持你。」從那次之後，他就不需要再偷媽媽錢，爸爸將血汗錢都交給他買球衣、球鞋。完成中學後，他為了專注足球，沒有如愉園隊友羅拔奧度般升讀大學。

同樣來自尼日利亞的愉園前鋒羅拔奧度（左二）擁有法律學位，成為一時佳話。（資料圖片／袁志浩攝）

絕對不能碰女人 除了那個她

Razaq很有天份，身體質素也強，16歲開始順利成為職業球員，他將青年軍時教練一句教誨牢記心中：「即使身體開始成熟，也絕不能碰女人，否則，你的生涯就玩完了。」結果他真的做得到，從不去夜店、不喝酒、見到吸引的女人更是躲得遠遠，不看不問，他的決心強得，連所有想說服他一起去夜店玩、不尊重他職業的朋友，他都斷了關係。

倒是有一個女人很自然地走進了Razaq的生命—他的太太迪迪，前尼日利亞國腳，身影遍及世青盃、非洲國家盃。

艾迪比帝不時展示與太太和子女的溫馨照片，他們是他在外拼搏的理由：

「小時候我每逢周末都跟朋友一起踢波，有一次，有朋友帶了兩個女孩子來，說她們是職業球員。迪迪被分到對手的一隊，所以我們第一次見面時，是敵對的身份呢。」Razaq說起太太，笑得甜蜜，「比賽之後，我們就聊了起來，互相稱讚對方踢得很好，交換了電話，之後還成了會去她家拜訪的好朋友，再互有好感……」兩人在2009年9月相識，至今結婚已8年，育有4個孩子。

「總有些朋友聽說我要去外國發展後，就一直說那地方不好呀，但我太太不一樣，我說要去香港踢波，她只說一句OK！就陪我一起上網找資料，看看這是什麼地方、球會安排的住宿又是什麼樣子，她總是陪我面對一切。」即使身在香港，每日每夜，Razaq都跟太太和子女以視像通話聯絡，哪怕尼日利亞那邊的上網費高達每周500港元，為了保持這份愛，他們都豁出去，「全靠科技，我才能看到女兒為我跳舞呢。」

與太太成婚之後，Razaq的事業起步順利，一步一步踢遍尼日利亞超級聯賽的四大球會，國家隊青年軍教練來點將，他在U17、U20和U23年齡層都先後入選、貢獻入球，還入選過尼日利亞成年國家隊，可惜從未上陣。

聖誕燈飾，能讓艾迪比帝家中增添一點節日氣氛、減低寂寞感嗎？（歐嘉樂攝）

亞洲的不快經歷 為家人都捱過去

2017年開始，Razaq獲得出國的機會，也是由此時開始，他了解到足球世界極度殘酷。除了歐洲的北塞浦路斯和非洲的安哥拉，他去過非洲最富裕、足球水平也相當高的南非，但半年合約期間，他從未上陣、顆粒無收，失落地回到尼日利亞，他只能哭，「之後在泰國發生的事，牽涉很多政治、利益、經理人手腕」。另一次亞洲體驗也一樣差，去到杜拜，簽約兩三個月後，原本的教練被炒，新教練帶來新球員，他又失去合約。Razaq不死心，再次出國，輾轉之間來到亞洲一隅的香港，眼界大開。

「香港是我去過中最好的地方，若不是足球，我根本無法來到這個世界上其中一個最漂亮、生活也最昂貴的地方。」他細數短短時間內在香港見過的一切，「到處都很乾淨、方便，尤其是訓練場和球場，水準很高；巴士四通八達，我住的房子也很好呢！」

最難熬的，還是長久與家人分離的寂寞。但他早已看破、也欣然擁抱作為足球員的命運，「憑着足球，我養活自己的父母、妻子、孩子，若我不踢球，又如何為他們張羅衣食？因為這個球，我買得起自己的房子、車子，我的生命就在這個球裏，這個球對我而言，已然入血。」

香港足球不是遊樂場 是外援求生的鬥獸場

今季比賽暫停前，愉園戰績相當優秀，從季初的菁英盃到踢了兩輪的聯賽，只曾輸過給東方龍獅，聯賽戰平傑志更是可人。那一場，教Razaq確信愉園今季能獲得錦標，「那就是我說的要像獅子般戰鬥，無論對手多強，都要去摧毀他們，那一場若不是球證給他們得益，我們已贏了！」他明言，下次再對傑志，「我們贏定。」

艾迪比帝深信，倘再一次對上傑志，愉園必能獲勝——他的獅子之心，教他勇於挑戰所有對手。（資料圖片／袁志浩攝）

香港足球對於許多本地球迷而言，常出現「不專業的情況」——足總時不時的管治風波、每隔兩年總有球隊退出、比賽制度輕易更改、董事局決策的高度不透明、小圈子的投票制度……但對Razaq來說，香港超級聯賽跟他打滾過的許多聯賽無異，就是讓一眾職業球員較技、同時維生的舞台。

「批評香港足球的人，難道看不見傑志的球員嗎？還有東方、流浪、愉園，都是很專業的，教練教的是專業知識，聯賽也是由FIFA管理的。香港也有很多外援，西班牙的、巴西的、尼日利亞的……大家都在這裏踢球，有何不專業之處？」

當然，他對香港足球也不是沒有任何意見，「但若果可以有16或20支球隊，那競爭性就會高很多、會進步得很快呢。」記者看他說得積極，心裏卻只能苦笑。

閃爍的小鹿裝飾，他甜笑着說：「這個我要帶回去給女兒呢。」（歐嘉樂攝）

對於一個橫越大陸、為養家活兒、為生存的鬥士而言，Razaq所求不多，他只想好好踢球，他沒有其他選擇。這也許就是所謂「外援」與「本地」的分別——縱使大家都是以足球為先的職業足球員，作為不是球星級的外援，他沒有任何退路、沒有其他選擇，無論經歷過什麼，只要機會來臨，必定放手一搏，哪怕最終成功或失敗，他也會如獅子般，主動迎向挑戰。

疫情、停賽、對家人的思念、消費高昂的城市、過去在亞洲的壞經歷……他沒有選擇怨天怨地、大吐苦水，想起親人在家鄉的溫飽，還有，想起8歲時第一次追逐着足球的快樂。他淡然一笑，「由始至終，我覺得一切都好值得。我只想跟年輕球員說，無論你遇上任何挑戰，都不要放棄，也許只是神想測試你，究竟你有多想踢球？」

百獸之王不一定百戰百勝，更最重要的是那顆無畏的心。

儘管身處艱難的時刻，但艾迪比帝深信，自己已迎來屬於自己的最佳時刻。（歐嘉樂攝）

【同場加映：港超球隊疫情下散班，本地球員對自己權益的理解與外援又有何不同？閱覽《球員權益》專題了解更多】