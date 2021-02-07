港島行山路線｜連走渣甸山畢拿山柏架山　尋找大風坳的一段往事

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-02-07 10:11

今日轉吹東風，風勢清勁，小組活動安排過海走走，由黃泥涌水塘上渣甸山，灣仔港鐵站集合。 （行山日期：2021年1月20日）

早上與友在灣仔早餐，9時15分在灣仔站集合，二人一組步至廈門街搭6號巴士到黃泥涌水塘站。

下車後，沿石級路上行至黃泥涌水塘，整理一下，再步上陽明山莊，對面衛徑二段入口上行，踏上海拔433米高的渣甸山，在標高柱拍拍照看看維港風景。原來渣甸山上也有機槍堡，行山友又入內玩玩。

按圖看清路線及沿途風景，到陽明山莊沿衛徑二段上行，登渣甸山再探機槍堡▼

+ 14 + 14 + 14

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

看過戰時遺跡，沿山脊前行，途經畢拉山石礦場，走至436米高的畢拿山頂，在山頂可下望大潭水塘，拍過照沿天梯下行至大風坳大休。

按圖看清沿路路況，經畢拉山石礦場走到畢拿山頂，沿天梯下行至大風坳▼

+ 16 + 16 + 16

休後，看看昔日太古療養院地基遺址，再沿柏架山道上雷達站，雷達站旁山路踏上海拔532米高的柏架山。在柏架山上可看到兩個雷達站及一個發射站，拍照後沿林路下山接野豬徑出大潭道搭車離開，是日走了港島三座山，9公里多，5小時完成。

按圖看清太古療養院地基遺址及界石，沿柏架山道到雷達站再上柏架山、下山接野豬徑出大潭道▼

+ 37 + 37 + 37

編按：設於大風坳的太古療養院又名太古休養所，共有兩座類似營房的建築物，在1893年落成，為太古煉糖廠的職員而建。香港天氣潮濕悶熱，加上當年經常發生鼠疫，煉糖廠的外籍員工及家眷可以上山避暑及度假。1912年，太古加建了第3幢建築物，樓高4層，供太古船塢員工使用。太古療養院以及連接山下的吊車系統在1932年被清拆，現時柏架山上仍有遺跡。

了解更多柏架山吊車及療養院的故事：

太古吊車石躉深度遊 尋找失落的香港歷史痕跡

【01山記】戰爭遺跡何處尋 柏架大潭草木森

相關路線介紹：港島行山路線｜沿衛奕信徑陽明山莊行到鰂魚涌 歎維港兩岸海景

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

+ 2 + 2 + 2

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】