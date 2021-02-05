杯靈雙渡心得分享｜逆走行山「考牌路線」　先上圓頭山再登青山

撰文： 行山唔簡單 最後更新日期： 2021-02-05 13:11

傳說中山界「考牌線」杯靈雙渡，主要考驗沙石路上落山技巧，經過好多好多上落山，全是沙石路，一不小心就受傷的路線，都十分消耗體力，但景色十分怡人，都是另一種享受。如果無信心，可考慮一下半走。

▼▼靈渡寺出發上圓頭山，開始逆走杯靈雙渡▼▼

+ 2 + 2 + 2

路線：靈渡寺＞萬壽嶺＞圓頭山＞一線脊＞寶塘嶺＞乾山＞茅圓山＞良田坳＞獅子頭＞青山＞青山寺

難度：4.5星 長度：12公里 風景指數：5星 山勢高度：533米 隱世度：2星 全程需時：我就行5.5小時/ 上網寫7. 5小時 起步位置：靈渡寺 終點位置：青山寺 帶水量：3升 電話服務：有 山線特色：上上落落的沙石路、青山腹地、古廟

同場加映，切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：

+ 4 + 4 + 4

建議行山路線：

今回我是逆走。天水圍集合，再搭的士去靈渡寺參拜一下，希望「考牌」成功，就可以出發。走10分鐘後會到分支，2條路都係一樣去圓頭山，而我選先上萬壽嶺，全是攀山路線。攀不久就到山頂，然後沿山脊到圓頭山（尾段接近70度上山），山頂有幾棵特別小樹，然後開始極斜落山，再上山。

不久就到一線脊，拍照後從旁邊小徑繼續路程，再上再落，好快就到乾山，乾山係比較用力氣登的「小Boss」，可以先休息分幾段上。到了乾山頂可以大休，然後下降良田坳（可離開回良景邨，簡稱半走），再接回山徑，再不斷上山落山，就到達青山下，青山是今回「最後Boss」，都一樣分幾段上，為了避免抽筋，步伐都已經減慢，並減少行難度斜位置。約用40分鐘，行到一處較高位置，再往涼亭，再轉左落樓梯到青山寺，全路段完成。

▼▼經過良田坳，再上青山，之後落青山寺▼▼

+ 2 + 2 + 2

今回心得：

1. 路線崎嶇，有身心準備 2. 請穿著有抓地功能的行山鞋，不要穿波鞋 3. 不要休息太多，盡力都慢慢行，因為休息太多，氣量不能持續，肌肉都會易抽筋 4. 帶午餐 5. 夏季不宜 6. 落山盡量踩石位，踩沙位好容易滑下 7. 都是量力而行，不行就半走離開 8. 落山前，可先看清楚落山路線才落山 9. 後段不要行太快，不行困難路線，避免增加肌肉負荷而抽筋 10. 不要除口罩，好多人行 11. 多看地圖，留意時間 12. 最後補充一句，不要小看這考牌路線，專注地行

路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）

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【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】