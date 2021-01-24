吊燈籠行山路線｜烏蛟騰上南脊登頂有難度　賞印塘風光經谷埔下山

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-01-24 08:23

難過的2020終於過去，踏入2021年，元月小組活動安排上吊燈籠，烏蛟騰起步。 （行山日期：2021年1月6日）

早上天陰，天氣稍涼，在新達Euro吃過早餐，搭的士入烏蛟騰，二人一組由公廁旁華家大宅起步，經九擔租至岔口（梅花樁），上行犁頭石方向，步至危險警告牌入林，由南面山脊登山，先探在平頂位的笑天龍穴及印塘風光，賞景後再攀上416米高吊燈籠，在頂上小休片刻。

按圖看清路線及沿途風景，烏蛟騰起步登吊燈籠▼

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再沿西面山脊經芬箕托下山接回郊遊徑大休。休後右下古道經亞媽笏至分水坳，沿古方古道下行經谷埔、鳯坑、雞谷樹下出鹿頸搭車回粉嶺站，今日走了11公里多，5個多小時完成。

按圖看清路線及沿途風景，由吊燈籠落到谷埔▼

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相關吊燈籠行山路線：

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同場加映！盤點10大行山謊言，立即按圖：

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（部份相片取自隊友）

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