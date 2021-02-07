【桌球】中國球手梁文博離奇「被犯規」　獲VAR拯救解窘

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-07 20:00

足球愛好者對VAR熟悉不過，自從英超2019/20球季引入以來，視像助理球證帶來無窮無盡的爭議和不滿。不過世事無絕對，周六的一場桌球排名賽，幸好有VAR挺身而出，為中國球手梁文博解圍。

近日英國米爾頓凱恩斯上演世界桌球單局限時賽（Snooker Shoot-out），33歲的梁文博和上屆亞軍周躍龍等8名中國球手參與這項2017年開始成為排名賽的賽事。

單局限時賽的賽制跟主流桌球比賽截然不同，顧名思義每場比賽只打一局，並且限制在10分鐘之內完成。比賽頭5分鐘，球手每球只有15秒出手時間，之後5分鐘更須在10秒內出手。無法在限時內出手會被罰5分或以上，而且每打一球均要有波打中枱邊，否則又要罰5分或以上，而且任何犯規都會喪失控球權。

晉身次圈賽事的梁文博，比賽途中出現一個小意外。

中國球手梁文博出戰世界桌球單局限時賽（Snooker Shoot-out）遇上意外事件。（Twitter@World Snooker Tour）

球證及時用VAR解圍

當時他正領先以色列出生的蘇格蘭球手沙拉夫（Eden Sharav）35：0，正在預備打粉紅波的時候，計時器顯示他只剩下4秒鐘。

未能在「限時」內出手之下，梁文博被判犯規，令他不知如何是好。幸好球證耶迪斯及時出手相助——要求VAR翻查事件。結果一如球證的直覺，計時器錯誤地過早開始計時，才導致梁文博未有足夠時間出手。在計時器重新開始倒數之下，梁文博順利以81：0獲勝，晉身下一輪比賽。

奧蘇利雲2020年次圈出局後揚言不再參加桌球單局限時賽。（Getty Images）

【重溫奧蘇利雲蘇格蘭賽的大師級神技】（按圖放大）

+ 11 + 11 + 11

奧蘇利雲：以後不會再參加！

單看賽制，這個鬥快又鬥準的賽事實在十分適合綽號「火箭」的名將奧蘇利雲，可是今年賽事卻沒有他的身影，連向來十分勤力的「一哥」特林普（Judd Trump）、「二哥」羅拔臣（Neil Robertson）也不見人。到底發生了什麼事？

去年奧蘇利雲時隔5年再度參加這項賽事，惟他在次圈被世界排名104的卡素（Billy Castle）擊敗，賽後他宣布：「我以後也不會再參加單局限時賽，我喜歡這比賽，但作為球手那實在沒有價值可言。」他抱怨，「每個人也說很享受，因此我5年後再參加看看是什麼回事，作為球手我不喜歡它，但我可以退後一步做觀眾。」

世界排名第一的特林普，2016年曾在賽事晉身32強，此後再無參賽。世界排名第二的羅拔臣只在10年前參加過一次，並晉身8強，他不認為賽事能跟傳統桌球比賽相提並論。或許對前列球手而言，賽事不確定性太高，因此都不願冒險參賽。

最多147球手Top 10：