【亞冠】傑志同組對手山東魯能被取消資格　內媒爆跟外籍教練有關

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-08 19:32

中超球隊山東魯能，今日（8日）突然被取消今屆亞洲聯賽冠軍盃參賽權，事件原來跟欠薪有關。

亞冠盃東亞區分組賽早前已完成抽籤，香港代表傑志被分入J組，同組對手山東魯能今日卻被亞洲足協（AFC）取消參賽牌照。

亞冠盃東亞區J組抽籤結果。（01美術製圖）

亞洲足協對每屆參賽球隊都有嚴格規定，山東今次被「DQ」，官方聲明指出全因球隊未能提供文件、證明球會已支付所有職球員薪酬。

據國內媒體報道，山東跟其中一名外籍教練出現合約糾紛，去年被告上國際足協仲裁法庭後敗訴，需支付薪酬及賠償。然而山東在截止日期後仍未「找數」，最終因違規而失去今屆亞洲資格。

AFC將重新分配其參賽名額，去屆中超殿軍上海海港（前名：上海上港）或有望獲遞補，但一切有待官方公布。

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山東魯能是去年中國足協盃冠軍，球隊陣中擁有前曼聯球星費蘭尼坐鎮。（新華社)

從亞洲足協文件可見，山東因拖糧而被DQ。（網上截圖)

近日有傳中超及中甲爆發欠薪潮，部份球隊仍未向中國足協提交「球員工資確認表」。山東魯能這次因拖糧而斷送亞冠參賽權，相信會令中超球隊財困更受關注。

2021年亞冠盃東亞區分組賽參賽球隊包括：