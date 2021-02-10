足球轉會︱利物浦傳睇中般奴接班人　身價5300萬英鎊曼聯皇馬齊搶

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-10 21:24

2020年1月底，般奴費南迪斯從士砵亭加盟曼聯，幾乎以一人之力扭轉紅魔鬼命運，短時間內大大提升球隊實力。應該沒有多少人關心，失去如此優秀球員的士砵亭命運如何？ 5500萬歐元賣走般奴，他們用一成多價錢買入接班人，「新B費」領軍創出近代球隊最佳開季戰績。1月轉會窗期間，利物浦已率先問價。

擁有般奴費南迪斯的曼聯，再次成為爭標份子，這個26歲球星既是死球專家，又是視野上乘的傳球大師，加上鬥志驚人，火速成為曼迷新寵兒。他效力士砵亭兩個半球季，首兩季得葡超第三，上季中轉投曼聯，球隊稍跌一級得第四。

近年葡超盡是波圖和賓菲加天下，對上一次打破二隊壟斷的正是士砵亭，那已是2001/02球季的事，至今相隔接近20年；當年C朗拿度仍在士砵亭青年軍效力，尚未升上一隊。如此背景還要失去陣中主將，今季他們將賣走般奴的一成多收入650萬歐元買入一個球員，便輕鬆解決了問題。他是誰？

般奴費南迪斯在士砵亭的接理人柏祖干卡維斯。（路透社）

【干卡維斯曾是狼隊棄將】（按圖放大）

獨具慧眼的士砵亭

他的名字是柏祖干卡維斯（PEDRO GONCALVES），今年只有22歲，較般奴年輕4年。今季在葡超上陣15場已攻入14球，帶領士砵亭今季聯賽18戰15勝3和未嘗一敗，聯賽榜領先次席的波圖達8分之多，創出球隊近代最佳開季戰績。

失去費南迪斯不止沒有影響士砵亭戰績，他的接班人柏祖干卡維斯帶領球隊表現更上層樓，士砵亭可謂獨具慧眼。當年般奴費南迪斯在意甲浮浮沉沉4個年頭，表現不算突出，士砵亭以970萬歐元從森多利亞收購回來，兩季半用超過5倍價錢賣出，他的替代品柏祖干卡維斯更是狼隊棄將。

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【般奴曾效力烏甸尼斯和森多利亞】（按圖放大）

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狼隊棄將大改造

柏祖干卡維斯效力狼隊兩季，一直留在青年軍，未在英冠或英超上陣，只曾在聯賽盃後備上陣28分鐘，便被免費送回葡超轉投法美利卡奧。

他在這支小球會上陣33場取得5入球6助攻，上季意外得到第六位。士砵亭今季即以650萬歐元收歸旗下。如此亮眼表現，歐洲各大強隊當然不會放過，今年1月轉會窗，葡萄牙著名體育報章《紀錄報》報道，英超上屆冠軍利物浦已率先問價。今次士砵亭不想再失去陣中大將，叫價企硬5300萬英鎊。

不過除紅軍之外，曼聯和皇家馬德里盛傳同樣看中柏祖干卡維斯，今個夏天的轉會市場相信又要經過一番龍爭虎鬥。紅魔擁有一個般奴費南迪斯已經脫胎換骨，假如他們將「新般奴」干卡維斯也一併買入，戰鬥力提升程度實在難以想像。

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