澳網︱大戰5盤後遺？上屆亞軍添姆出局　台灣一姐謝淑薇首晉八強

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-14 18:58

澳洲網球公開賽男單十六強爆出半冷門，上屆亞軍兼3號種子添姆（Dominic Thiem）直落三盤敗在18號種子迪米杜夫（Grigor Dimitrov）拍下。 被視為奪標熱門之一的添姆，上一圈與主場球手基域奧斯（Nick Kyrgios）鬥足五盤後奇蹟出線，今仗體力明顯受影響，無壓力犯錯大增，成為出局主因。

現年27歲的奧地利球手添姆，去年美網首度大滿貫封王後，被看好在今屆澳網再下一城。上一圈面對澳洲球手基域奧斯時，卻要面對落後兩盤的劣境。他成功在酷熱之中，連追三盤反勝。賽後他說：「當基域奧斯著火時在他主場跟他比賽，是最巨大挑戰之一，能夠過關讓我非常自豪。」

可惜周五用上3小時21分鐘辛苦反勝基域奧斯，到周日面對迪米杜夫時添姆體能明顯未回復。4：6、4：6、0：6直落三盤敗陣，第三盤更吃下光蛋。添姆全場犯下41次無壓力下失誤，25次主動得分仍不足以彌補。相反同樣25次主動得分的迪米杜夫，無壓力犯錯只有18次，此消彼長之下，成為勝負分野。

迪米杜夫贏波後安慰添姆。（Getty Images）

添姆首盤一度領先3：1，可是迪米杜夫連追4局反超前5：3，之後添姆保住發球局仍以4：6先輸第一盤，二人首盤鬥足57分鐘。第二盤影印一樣又是添姆首先打破悶局，3：1優勢再次被迪米杜夫瓦解，戰至4：4這個保加利亞球手再次破發成功，再贏一盤6：4。第三盤形勢一面倒，迪米杜夫只花21分鐘即輕鬆以6：0埋齋完結賽事。

賽後添姆指出落敗有幾個原因，體能問題只佔一少部分，今天表現亦很差，同時大讚對手迪米杜夫表現出色，「當他在狀態時，是個極難應付的對手，尤其是像現在較快的場地。」他大方祝福對方取得佳績，「我衷心希望他在大滿貫得到突破，他是絕對值得的。」

今屆賽事因疫情關係，各球手備戰嚴重不足，尤其是其中72位乘包機到澳洲在酒店房被隔離的球手，頭兩圈已頻頻爆冷，女單32名種子球手多達11人下馬，不過男女單頭三號種子球手之中，添姆是第一個落敗的。

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【上屆亞軍添姆十六強止步】（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

迪米杜夫直言，「添姆似乎在掙扎，我不知道那是什麼。我會表揚自己在整場比賽夠集中和冷靜。他是個了不起的球手。」他的八強對手是世界排名114的俄羅斯球手卡拉施夫（Aslan Karatsev），此子跟20號種子來自加拿大的奧積艾利亞森（Felix Auger-Aliassime）鬥足五盤才晉級，迪米杜夫再次體能上佔優，有望再下一城。

今次是迪米杜夫第八度晉身大滿貫八強階段，他曾三度晉身四強，惟29歲的他至今從未嚐封王滋味。

台灣一姐謝淑薇第四圈擊敗19號種子禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova），首度晉身大滿貫女單八強，對手將會是另一亞洲球手大坂直美。（Getty Images）

女單方面，次圈爆冷擊敗2019年美網冠軍安迪莉絲古（Bianca Andreescu）的台灣一姐謝淑薇，繼第三圈勇挫意大利球手艾蘭妮（Sara Errani）後，第四圈再令另一種子球手禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova）出局，以35歲之齡首度晉身大滿貫女單八強，對手將會是另一亞洲球手大坂直美。

這位日本「一姐」十六強落反一盤下反勝西班牙球手梅古露莎。夏納和莎蓮娜威廉絲亦雙雙過關，八強戰兩位前一姐將正面交鋒。較為可惜的是，身為女雙頭號種子的謝淑薇與拍檔首圈即意外出局，未能彌補上屆奪亞的遺憾首度在澳網女雙封后。

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