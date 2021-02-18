英超│阿仙奴歐霸賽前鬧風波　奧巴美揚一個動作「破戒」被調查

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-18 15:04

歐霸32強前夕，英超球隊阿仙奴鬧出風波，陣中王牌射手奧巴美揚被指違反防疫條例，正被球隊內部調查。

阿仙奴射手奧巴美揚早前獲球會批准放假探望病重母親，回歸後首仗對列斯聯即大演帽子戲法，然而這位加蓬前鋒近日惹來違反英國防疫規定疑雲。

一名西班牙紋身師上周上載一條與奧巴的短片，展示自己為奧巴在手上紋身的花絮，片段中兩人在沒有戴口罩下近距離接觸。雖然紋身師傅及後強調影片早於2019年拍攝，但奧巴卻在情人節當天被拍到右手背有新紋身，似乎「水洗都唔清」。

奧巴美揚復出即首度為阿仙奴連中三元。（路透社）

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現時英國政府規定，所有流動或固定的紋身店舖皆不能營業，除非該紋身師跟奧巴同住，屬於「隔離泡泡」內的指定人士，否則奧巴便觸犯防疫法例，隨時被罰。

阿仙奴主帥阿迪達拒絕評論事件。（Getty Images）

阿仙奴正內部調查

阿仙奴官方日前回應指，已就事件進行調查，並向球員了解詳細情況。不過，奧巴依然隨隊飛往羅馬，準備阿仙奴今晚鬥賓菲加的歐霸賽事。

兵工廠主教練阿迪達出席賽前記者會時，拒絕透露調查結果：「就算我們對球員採取什麼行動，都會保密。我不能告訴你球員跟什麼人同住，但若有人做錯事，肯定有後果。」

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