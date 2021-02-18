【足球熱話】塞甲球隊友賽狗狗意外領紅　網民一語道破為毛孩辯護

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世事無奇不有，所有足球賽事都不會發生的一幕，在一場塞爾維亞甲組聯賽球隊的友賽發生了：球證竟然向小狗出示紅牌。

這場由塞爾維亞甲組球會拉德尼基（Radnicki 1923 Kragujevac）對科路巴拉（Kolubara Lazarevac）的友誼賽在今個月初上演，誰知比賽期間引來一位「不速之客」。

據當地傳媒報導，草地旁邊的一隻小狗似乎對球狀物體大感興趣，在90分鐘內連番「亂入」追逐皮球，令比賽中途暫停多達4次。

球證向小狗出示紅牌，但似乎牠不知道發生甚麼事。（Twitter@Richard Wilson）

在場所有人都對這隻可愛的小動物無從入手，球證亦大感無奈，結果只能夠出示紅牌，以不檢點行為將牠驅逐出場。不知是否小狗知道自己「領紅」，最後牠在受驚下奔離球場，才令比賽得以繼續進行，科路巴拉結果以3：0獲勝。

球證向小狗出示紅牌的相片在Twitter上瘋傳，網民隨即十分「抵死」地回應。

即睇網民極有創意的回應：（按圖放大）

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有球迷笑指要翻查VAR以判斷是否正確裁決，亦有人認為小狗相當可憐，球證應該容許牠繼續玩。至於心水清的網民就稱狗有色盲（只能看見藍、黃、灰色），所以牠也許以為自己只是領黃而拒絕離場。理性球迷更一語道破這個困局：「畀個罐頭佢就搞掂啦！」

同場加映：英甲球證跟球員頭頂頭，「開拖」逐格睇：（按圖放大）

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