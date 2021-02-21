前香港足球先生費蘭度入籍展開生涯新章　「香港改變了我的人生」

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-21 18:46

香港足球代表隊未來或許再多一名猛將，巴西裔的前香港足球先生費蘭度今日（21日）正式公布已領取香港特區護照，他說這一切是「美夢成真」。

新冠肺炎疫情、上季復賽資格風波、阿基里斯腱撕裂，東方龍獅翼鋒費蘭度過去的一年絕不易過。昔日此子球場上盤扭如「食生菜」，惟對上一次在正式比賽披甲，已是去年3月18日的港超聯，當時他仍穿起舊東家傑志的球衣。

費蘭度餓波一年，入替後積極逼搶。（袁志浩攝）

費蘭度正式成為香港人，完場後球迷高喊他的名字，他亦向球迷致謝。（袁志浩攝）

餓波一年 踢半場已夠興奮

這日費蘭度再返綠茵場，在菁英盃最後一輪鬥晉峰的分組賽時在半場後備入替。只見他積極地跑動及逼搶，可能真的是「餓波」很久了，然而45分鐘內他觸球次數有限，表現跟全盛時期差距甚遠。

難道是沒練習太耐，感覺都追不回來？不過他仍一臉笑容，「我的狀態仍未到100%，但我的確為『回歸』而花盡所有努力。這短短半場的時間已令我很興奮，要多謝隊友、球會及球迷一直在背後支持。」

【菁英盃東方VS晉峰圖輯】（按圖放大）

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「感激球迷當初擁抱了我」

一年過去，費蘭度的身份也起了變化。自2013年夏天來港落班的他，早前決定放棄巴西籍，並已領取特區護照，正式成為香港人。

愛兒在香港出生及成長，一家三口在這個彈丸之地生活，「香港人」一詞對費蘭度有另一層意義，「香港改變了我的人生。香港球迷當初擁抱了我，令我有『賓至如歸』的感覺，所以很希望代表你們、穿起香港隊球衣去奮鬥，這是我的夢想。」

東方憑辛祖梅開二度，小勝晉峰。（袁志浩攝）

東方龍獅晉菁英盃四強

這位前香港足球先生展開生涯新一頁，也意味東方龍獅將騰出一個外援名額。主教練李志堅透露會「睇情況增兵」，視乎「兄弟球會」法乙索察或市場上的球員是否合適。

至於東方在今場比賽，上半場9分鐘就被攻破大門，晉峰憑死球戰術由羅俊仁近門快腳射入得手。不過辛祖僅4分鐘後就替東方扳平，這位港隊前鋒22分鐘再「笠死」出迎的龐焯熙，為球隊反超前。結果東方維持勝果完場，賽後跟愉園同分，以較佳對賽得失球壓過對手首名出線，下周三（24日）準決賽會鬥理文或傑志。

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