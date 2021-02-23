室內賽艇世錦賽疫情下「連線」全球選手　U23港將首奪銀牌創歴史

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-23 22:46

世界室內賽艇錦標賽在周二（23日）首次以線上形式展開，各地參賽者在疫情下競逐世界冠軍頭銜。 4次Concept 2室內賽艇世界紀錄保持者陳至鋒與隊友洪詠甄，分別在男女子U23輕量級2000米決賽取得第2名，雙雙成為首奪室內賽艇世界賽獎牌的港將。

香港作為亞洲區資格賽的主辦城市，8名港隊代表與7位本地賽艇好手在上月於線上競賽形式的資格賽奪得世界賽入場券。22歲港將陳至鋒（Thomas）去年4度刷新Concept 2室內賽艇（滑軌）世績，今屆他出戰U23輕量級男子2000米與1小時決賽，先在2000米決賽挑戰世界紀錄的他，拉出6分19.9秒不敵烏拉圭選手屈居第2，但仍是首個奪得世界賽獎牌的港將。

室內賽艇｜22歲港將陳至鋒疫情中創新高 9日內兩破世界紀錄

香港賽艇隊代表陳至鋒去年4度改寫室內賽艇世績。（資料圖片／鄭子峰攝）

目標打入前3 摘銀為東奧資格添信心

雖未能再締造世界紀錄，陳至鋒仍感滿意：「目標本來是打入前3，所以很滿意成績，時間也比我想像中好，農曆新年一直留在體院備戰也值得。」他接下來還有周六的男子1小時賽，「該項目沒有年齡和體重限制，難度會更大，需要集中訓練應戰」。

去年屢破室內賽艇世界紀錄的Thomas，在世界賽後將續為5月復賽的東京奧運亞洲區資格賽備戰，本來去年在韓國舉行的資格賽因疫情延至今年，地點亦改為在東京的奧運賽場，Thomas認為適應場地和天氣上沒太大影響，雖然室內賽與水上賽艇有所分別，在室內賽艇屢奪佳績也增添不少信心。

世界室內賽艇錦標賽首次以線上形式展開。（螢幕截圖）

Thomas在2015及2016年兩度奪得亞洲青年錦標賽單人雙槳冠軍，升上成年人組別後亦屢創佳績，包括2019年在亞洲賽艇錦標賽夥拍里約奧運代表趙顯臻奪得男子輕量級雙人雙槳金牌。疫情下因未能外出訓練和比賽，他展現了在「拉機」方面的天賦，去年4度在室內划艇賽中不同項目刷新分齡世績，包括30分鐘項目、4分鐘、42,195米（全馬）和21,097米（半馬）項目的世界紀錄。

洪詠甄曾出戰2018年雅加達亞運。（資料圖片／鄭子峰攝）

洪詠甄摘銀：喜出望外

21歲的洪詠甄（Winnie）上月在亞洲區資格賽的女子U23組別2000米賽事以7分23.7秒首名出線，今日在決賽拉出7分28.6秒勇奪第2，成為在世界賽首奪獎牌的港隊女將，隊友梁穎桉則以7分37.2秒名列第5。Winnie賽後表示喜出望外：「沒想過會有前3名，因為今日狀態不太好，賽前太緊張睡得不好。」她表示藉今次賽事汲取參加國際賽經驗，例如學會調整心理質素。

陳至鋒與Winnie很大機會代表港隊出戰男、女子輕量級雙人艇。

賽艇｜港隊奪7個世錦賽資格 女子新星洪詠甄：要學李嘉文的堅持

雅加達亞運銀牌趙顯臻同日與港隊隊友陳廸麟出戰輕量級男子個人賽2000米決賽，前者賽前目標為造出6分15秒的個人最佳時間，最終他僅以6分24秒名列第6，無緣獎牌。隊友陳迪麟則以6分36.7秒排第9。

香港賽艇代表趙顯臻（左）與師妹白麗琪（右）雙雙奪得室內賽艇世界賽2000米決賽資格，惜無緣獎牌。（資料圖片）

此外，非港隊的本地好手也在500米賽事取得佳績，黃智誠在輕量級男子大師組30至39歲500米賽事中，更以1分25.0秒勇奪銅牌。

2021世界室內賽艇錦標賽決賽，香港隊首日成績一覽 2000米 輕量級男子個人賽：趙顯臻（6分24.0秒／第6名）、陳迪麟（6分36.7秒／第9名） 輕量級男子23歲以下：陳至鋒（6分19.9秒／第2名） 輕量級女子個人賽：黃湘儀（7分35.6秒／第9名）、白麗琪（7分44.1秒／第11名） 輕量級女子23歲以下：洪詠甄（1分52.1秒／第2名）、梁穎桉（7分37.2秒） 500米 輕量級男子大師組30至39歲：黃智誠（1分25.0秒／第3名） 輕量級男子大師組40至49歲：蔡國棟（1分25.5秒／第4名） 輕量級男子大師組50至54歲：黃志強（1分33.1秒／第5名）

15名世界賽香港代表：