【大埔行山路線】賞梧桐寨萬德苑桃花王　登四方山經鉛礦坳落碗窰

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-02-26 15:34

辛丑牛年大年初六，「行山龍」開年，小組活動安排梧桐寨上行上四方山，大埔墟港鐵站集合。 （行山日期：2021年2月17日）

早上續吹和緩東風，稍後轉吹北風，在新達廣場吃過早餐，搭9時15分開出64K巴士到白牛石站下車。二人一組沿村路入村，經車路上萬德苑，萬德苑門前一棵桃花王今年開得燦爛，賞花後沿山路上行，不經瀑布直上四方山涼亭大休。

按圖看清路線及沿途風景，不經梧桐寨瀑布直上四方山涼亭▼

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休後逆走麥理浩徑第8段，上四方山，下鉛礦坳，到達涼亭轉走衛奕信徑下山至打鐵屻，隊友選擇搭車。呀喵與Anna就沿車路漫步經新屋家、荔枝山、碗窰出大埔墟，全程走了12公里多，差不多要6小時完成。

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按圖看清沿路路況，逆走麥徑8段上四方山，下山至打鐵屻▼

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（部份相片取自隊友）

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