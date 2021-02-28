行山熱潮｜網上行山資訊泛濫良莠不齊　部分KOL唔識扮識突變專家

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-28 10:38

行山熱潮爆發，除了在山上見到人山人海的景象外，網絡世界亦湧現大量行山資訊。Facebook專頁「山野‧新聞庫」管理員「Admin老大（代號）」發現近一年網上行山群組的討論比之前更活躍，當中有很多新手加入討論，有時會傳播錯誤資訊。Admin老大還見到部分YouTuber及KOL「唔識扮識」，他勸所有媒體保證行山內容正確，別以「報喜不報憂」的方式介紹行山路線。

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在Facebook興起及普及後，Admin老大見到相約陌生網友行山的情況愈來愈常見，他表示：「近年都見到不少新手網友想行山，就會立即找個Facebook行山群組加入，然後問『請問聽日有冇行山活動』、『有冇人想即興行山』、『我想到自殺崖但未去過，求帶領』，但未有能力照顧自身安全就跟隊，是很危險的，因為網上自組行山隊質素參差，要自顧安全的。」他建議新手先找在現實相識又具行山經驗的朋友同行。

Facebook普及後，愈來愈多山友在網上約行山。（資料圖片）

考慮路線時別盡信網民意見

除了約網友行山，不少網民會在Facebook群組詢問某座山或者某條路線是否難行，例如有人會問：「我行過這座山，這狀態可以去行那座山嗎？」有些熱心網友會直接回答「可以」或「不可」。Admin老大提醒，這種網上問路線的答案並不準確，不能盡信，他質疑：「單憑一條問題就可以『網上把脈』，知道一個素未謀面的人體能狀態、行山經驗、應變能力？」

【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】

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他續表示：「網上行山群組多的是，網友都擁有不同行山經驗，但他們未必每個都是經驗豐富的行山人，可能只用過往成功過的過程和經驗回應，但那些過程和經驗未必適合每個人，尤其是『即興山友』身上，而答錯問題會有機會使對方出現危險的，所以網上尋求解答都要小心。」

在疫情之下，行山人流急升，行山徑被遊人行到愈來愈闊。（顏銘輝攝/資料圖片）

Admin老大發現近一年網上行山群組的討論比之前更熱烈，並有更多新手參與，討論內容未必正確。他表示：「由於回應的留言不少都由行山新手、相關知識不足的網友發出，所以充滿謬誤。劣幣驅逐良幣，由於新手的回應又被新手認同，回應內容未必正確，卻互相影響，老手回應內容正確反而不討新手歡心，所以新手的錯誤觀念卻流傳開去，希望這個情況將來會有改變吧。」

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他舉了一個例子，「近日有網友討論某險線有人架設新繩索，竟然有不少網友讚好，但這些繩索有潛在危險的，例如不知道架設繩索有沒有出錯，如果固定點不夠力、磨繩、山友使用不當、繩索老化和缺乏保養，都有機會發生意外。對於能力不足者，險線上有繩索像是減低難度，表面是一件德政，實質是使用繩索在山上玩『俄羅斯輪盤』，看看哪位使用者會在使用時斷繩出事。」

山上有不少這類由行山人士設置的繩索，但通常沒有人保養，被Admin老大稱為「俄羅斯輪盤」。（林振華攝/資料圖片）

行山KOL良莠不齊

過去一年在疫情之下，多個行業停頓，出國旅遊暫停，行山成為市民少數的康樂活動。同時，行山的YouTuber及KOL如雨後春筍般增加，甚至部分本來不是介紹行山的媒體，也突然加入這股行山潮流之中。

行山資訊泛濫，但質素參差不齊，Admin老大慨嘆：「當中不乏行山新手，內容出錯，從老手角度很容易分辨出來。部分KOL是有真材實料的，但「唔識扮識」、突然變專家、嘩眾取寵的卻更多，例如走上某熱門路線拍一條片，有靚景、『賣肉』，講一堆似是而非的內容就可以有一萬幾千點擊，這絕不是好事，而這情況於電視節目或報章也有發生。」

Facebook專頁「山野‧新聞庫」一直關注香港行山意外及風氣，有超過7千個讚好。（Facebook截圖）

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

Admin老大表示有些YouTuber以點擊率為重，內容集中介紹靚景及打卡位，而忽視路線難度及安全注意事項。他提及一些媒體常用的字眼，「取而代之的是『好容易行』、『2小時完成』、『超短』、『隱世秘景』及『高CP』等……因為這些才是即興山友想要的東西，但這種報喜不報憂的做法容易使人容易忽略安全注意事項。」

【Admin老大眼中「即興山友」的10個特徵（按圖放大）】

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部分行山露營影片傳遞錯誤訊息

Admin老大還見過有些影片內容出錯，包括介紹錯的地名資料，甚至做出破壞郊野的行為，例如不用營火爐在地上直接生火、胡亂採摘植物、周圍掉果皮、闖入禁區或私人範圍、爬上屋頂。他嘆：「會把錯誤訊息傳遞給觀眾，但講錯做錯不用負責任，如果被網友發現都只是刪片道歉了事。」

Admin老大希望KOL認真看待行山內容，強調安全而非靚景打卡。（資料圖片）

此外，Admin老大提醒YouTuber及KOL別為點擊率而輕率地公開秘景，公開前要考慮網民前往秘景的安全性，還有太多人前往該處對環境的污染及破壞，另外更要考慮法律問題，例如該處是否私人地方或禁區。

介紹行山路線應強調安全資訊

Admin老大認為，由大型傳媒到幾百Like的KOL都要認真看待行山內容，首要資料正確。他理解標題突出打卡靚景是為了吸引讀者，但他強調：「有關安全的資訊和提示都好重要，請清楚指出，別以『報喜不報憂』的方式去介紹登山路線。」

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