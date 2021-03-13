沙田行山路線｜廣源邨出發上石芽背　天氣不穩改走麥徑出牛池灣

撰文：CATT’S BLOG
最後更新日期：
周三年廿九，行山龍小組鼠年最後一次活動，天文台預報有雨，仍是兩手準備，如天氣不差就由石芽背上黃牛山，有雨就走麥徑長城古道算了。
（行山日期：2021年2月10日）
天文台預測準確，早上有雨，雨勢頗大，就走麥徑四、五段的安全路線好了。搭小巴到廣源邨吃過早餐，早上9時30分在黃泥頭巴士站集合，二人一組沿大輋村上行，至明記花園小徑登山，到達石芽背小休片刻。
按圖看清路線及沿途風景，黃泥頭上石芽背，再接麥徑出扎山道涼亭大休▼
+44
+44
+44
仍是有雨，決定不上黃牛山，沿山徑接麥徑，經長城古道，到基維爾營，出扎山道涼亭大休。休後，沿扎山道下山，出牛池灣食車仔麵，是日全程有雨，8公里多輕鬆慢走，4個小時完成。
按圖看清路線及沿途風景，休後沿扎山道下山出牛池灣▼
+8
+8
+8
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
▼香港有「牛」字的山峰▼
+5
+5
+5
了解近一年全民行山熱潮所製造的問題：
【湯兆昇博士分享行山遇雷暴小知識】
（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】