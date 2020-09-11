行山｜中大物理系講師拆解雷擊意外　收起手機眼鏡沒有預防作用

有中年婦人昨日早上在衛奕信徑行山舉起雨傘時遭雷擊，懷疑肢體麻痺至動彈不得，右腰及雙腳有灼傷痕迹，送院時清醒，但雨傘未見有嚴重損壞。 香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士認為，女傷者有可能是受側閃（side flash）或者地面電流擊中，而非被雷電直接打中。他呼籲市民避免在雷暴警告下行山及進行戶外活動，若果不幸地在山上遇到雷暴，應盡快離開危險的地方，反而收起金屬物品及電話的作用不大。

湯兆昇說，很多人以為，受雷電所傷就一定等於被天上的閃電直接打中，但根據美國的統計數字，其實大部分個案都不是被雷電直接打中，而是遭側閃或地面電流擊中。他解釋：「被雷電間接打中，可以是所謂的側閃（side flash），即雷電先打中其他東西，例如打中一棵樹，電流經樹幹和樹枝一路傳下去。如果你很接近它時，閃電就會從樹隔空跳到你身上，擊中你。」

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士表示，除了直接雷擊之外，更常見的是側閃及地面電流。（資料圖片/龔慧攝）

【湯兆昇博士分享行山遇雷暴小知識】

他續說：「另一種情況是地面電流，雷電直接打中地面，電流可以在地面上擴散，就算你跟雷擊點隔了一段距離，電流都會透過你的腳進入身體，構成傷害。站立時雙腳分得越開，或身體與地面接觸點越多（例如躺在地上），地面電流便有較大機會進入身體，造成傷害。」被問到地面電流傳導的距離時，他說：「視乎情況而定，影響範圍可能與雷擊點相距超過二十米，在美國，很多雷電導致傷亡的個案都是地面電流造成的。」

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湯兆昇博士簡略了解過這宗行山意外後，認為女傷者有可能被側閃或者地面電流擊中。他說：「你說她灼傷的地方主要是腰和腳，身體麻痺，有可能是電流從腳進入身體，或受側閃擊中，大量電流經過皮膚表面時加熱水份，會造成灼傷，直接雷擊的機會相對小，而且女士上身和雨傘沒有損傷；一般直接被天上的雷電直接擊中，傷勢都會比較嚴重。」

雷電直接擊中人的個案較少，大多是被側閃或地面電流擊中。（Getty Images）

消息指，女傷者被雷擊中時正開傘遮雨。湯兆昇認為開傘與否不影響地面電流，但有可能增加被雷電直接擊中或側閃擊中的風險。他解釋：「舉起雨傘等於增加了身體的高度，有機會增加直接擊中的風險，撐開的雨傘也可能較靠接近高聳的樹木或燈柱，使側閃較易發生。一般建議是有雷電時，不要用雨傘。」

雷暴下不要靠近高度突出的大樹，因為雷電很易擊中高物，之後會形成側閃及地面電流。（Getty Images）

遇到雷暴是否要收起身上的金屬物品？湯兆昇說：「在極高的電壓底下，身體上有少少金屬物件，例如眼鏡及手錶，都不會增加你被雷擊中的風險。」

那麼手提電話及對講機要不要收入膠袋中？湯兆昇繼續破解坊間迷思，他說：「完全沒有作用。很多人以為電話有金屬，跟電有關，就以為電話會惹雷。其實細的金屬不會增加雷電打下來的風險。因為雷電的電壓極高，少量金屬因電場而極化（polarized）產生的電場改變與並不足以影響雷電的走向，以致吸引雷電。而且，手機發出的是微波，不是電離輻射，不會在空間中製造導電通道，吸引雷電。」

行山遇上雷暴的話，應該盡快撤退到低地，避免留在空曠地方，也不要留在突出的高樹下。（資料圖片/顏銘輝攝）

湯兆昇續說：「他們以為放金屬入膠袋有用，但其實在極高電壓下，膠袋都會過電，你在說的是電壓在數以百萬伏特計的雷電打下來，在這樣高的電壓，我們平時所說的導體與絕緣體的分別都不再重要，雷電如能穿越數公里的空氣到達地面，難道不能穿過一個膠袋？與其浪費時間擺東西入膠袋，或在地上鋪膠紙膠布，不如快點走！在空曠地方就最危險，做什麼都沒有用，總之第一時間去室內安全地方！」

雷暴的時間，最危險的是身在空曠的地方，應該盡快走進室內躲避；如果附近沒有建築物，就走進車內，然後關上門窗。如果身在山野的話，就盡快離開空曠地帶，落去低地，也不要靠近河流溪澗等多水的地方。千萬不要身處大樹、高的天線、電線杆、金屬欄杆附近，因為雷電很可能擊中這些突出的東西，產生側閃及地面電流。

湯兆昇博士表示，雷暴期間身處空曠地方非常危險，亦要避免身處大樹等突出物件附近。（資料圖片）

對於這宗行山意外女傷者的情況，湯兆昇認為都算嚴重。他表示，雷電擊中身體時，絕大部份電流從身體表面流過，有機會使皮膚灼傷，身上有如戴頸鍊等金屬，可能導致該部位較嚴重燒傷。能進入體內部的電流雖然很微少，但也最具傷害性，它可能使心肺停止，導致死亡，這也是雷擊導致即時死亡的唯一機制。雷擊會導致短暫昏迷、局部麻痹癱瘓、視力或聽力受損；嚴重的話，可能會有腦部及神經系統的損傷，長遠可能導致身體協調障礙、思考、記憶、情緒問題及視力問題等後遺症。一般人常以為中雷必死無疑，但事實上剛好相反，有研究顯示，如果把所受雷電所傷的機制、及不同程度的受傷都統計在內，受雷電所傷的人大部分都能夠生存。部分受傷個案可能很輕微，當事人因此沒有求醫或報警。

最後，湯兆昇呼籲市民注意天氣，若天文台發出雷暴警告，就避免進行戶外活動。他說：「如果有雷暴警告就不要去行山，不要停留在空曠的地方，也不要做水上活動。我建議這類戶外活動都應該取消，這是最安全的做法。」

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