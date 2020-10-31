【新界行山路線】城門出發行麥徑登針山　再上草山經碗窰落大埔

麥理浩徑第7段具挑戰性，針山及草山彷如麥徑上的兩個大魔頭，要征服它們絕不簡單。登針山的長長石級，已經令不少人吃不消；之後長長的林道，要在曝曬下登草山，也不輕鬆；到最後急落鉛礦坳的石級，則是對膝蓋的考驗。

路線：城門水塘燒烤場 > 城門水塘主壩 > 針山 > 針草坳 > 草山 > 鉛礦坳 > 碗窰 路程：約10公里 需時：5小時 體力需求：3.5星（上針山絕對是體能挑戰，從草山落鉛礦坳一段亦辛苦；以5星為最高） 技術需求：2星（全程行麥徑及衛徑，迷路風險不高，途中一大段都是馬路，路徑亦清晰；以5星為最高） 起點交通：在荃灣搭小巴82號至菠蘿壩，步行至城門水塘燒烤場 終點交通：在碗窰搭小巴23K至大埔墟鐵路站

在鄰近荃灣港鐵站的兆和街乘搭小巴82號上城門，於總站城門水塘菠蘿壩下車。下車後，沿城門道轉右，行平坦的馬路，沿途多樹蔭，十分舒服。經過城門水塘副壩，那裏景觀開揚，可望大帽山及水塘。副壩盡頭有兩條路，左邊有山徑，右邊則是馬路，兩條路皆可抵達麥理浩徑第7段的起點。

由菠蘿壩行去燒烤場

由落小巴的位置計起，行15分鐘就能抵達城門水塘燒烤場。這裏是麥徑第6段的終點，也是麥徑第7段的起點，入面有涼亭、公廁、汽水機、免費斟水機等設施，是登針山及草山前的最後補給點。有時假日，更會有小販來到此處路邊開檔。

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01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

城門主壩風景美麗

離開燒烤場，沿城門道的馬路繼續行，依然是平坦大路，但大家要小心出入的車輛。很快，景色豁然開朗，抵達屬於一級歷史建築的城門水塘主壩。走在水壩上，左方是波平如鏡的水塘，水塘後大帽山脈連綿，「白波」醒目地屹立在山頂上，右方則是岩石嶙峋的雙城峽。這裏也是個看日落的好地方，很多遊人會在壩上拍照。

享受完美景後，便要開展最辛苦的路段。至水壩尾轉右，沿馬路轉個彎，便見到右方有山路，入口處有「麥理浩徑第七段」的牌坊，十分易認。在這個位置，大家可作最後準備，例如開好行山杖，因為你要有心理準備，這段上山的路至少要行一小時。

初段是密集的樓級，大部分路段在樹蔭當中，秋天時固然涼爽，但若果夏天行的話，則會非常翳焗。建議大家在這段樓級中慢慢行，讓身體慢慢適應，當作熱身。行山初段即上山，千萬別貪快，很容易「爆偈」的。記者曾經在這段登針山的路上兩次「爆偈」，深深地體會這段路的難度。

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城門水塘主壩是一級歷史建築。（顏銘輝攝）

+ 12 + 12 + 12

當你發現有位置沒有樓級，變成平地甚至是有幾落斜的樓級，代表你已經上了三分一座針山。行完這段回氣的平路，繼續辛苦地上山，而且愈往上行，樹蔭就愈少，之後就很難找蔭位休息。

當你見到右方是沙田景色，而前方則是巍然聳立的針山，就代表你只差三分一路段就上到針山。你能夠清楚望到登上針山的路，十分陡峭，感覺到之後肯定辛苦難行。落山坳前，與針山合照一張，之後就開展最後的上山路。

針山山頂沒有樹蔭

落到山坳，開始上山。一路上，針山會給予你獎勵，只要你回頭望，就能見到美麗的城門水塘景色，心曠神怡。水塘後有大帽山，也有荃灣、葵涌一帶的城市景貌，充分見證到香港這個山城之中，山與城的距離是多麼接近。

經過個多小時的旅程，終於登上高532米的針山，山上有三角網測站，也有個寫住「針山」的牌子，方便行山客打卡留影，證明自己行上了針山！針山山頂景色遼闊，但完成沒有樹蔭，陰涼日子還可逗留影相，但炎夏烈日的話，久留的話分分鐘中暑。

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登針山的最後路段就在眼前。（顏銘輝攝）

+ 16 + 16 + 16

落針山是一段石級路，石線大小高矮不一，有些位置會幾陡峭，兩旁多是灌林長草，難以扶手，不擅長落山的朋友可能要行慢一點。遠望前方，最高的那座就是下個目標：草山。

中途可以到沙田落山撤退

大約15到20分鐘，落完樓級，便到郊野公園林道馬路盡頭，這裏是郊遊人士大休的熱點，因為馬路旁有大樹遮蔭。飽受烈日與針山煎熬的行山客，都紛紛坐在路邊，甚至臥在地上休息。離開這個休息位前，不妨又與針山合照一張，看看你在登針山頂前後有什麼分別！

之後沿馬路續走，上上落落，尚算輕鬆，約走多15分鐘，就到今次「針草」之旅首個退出位置。你會走進一處林中，那裏有個涼亭，以及有個牌坊寫住「往沙田市鎮」。如果你覺得體力不繼，難以再上山，可以在這個路口轉右，行民政處修建的山路落道風山，再落沙田港鐵站旁的排頭村。不過，由這個位置行落沙田，都要一小時路程，不要以為轉個彎就到。

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這是麥徑第7段的中途撤退位，可以往沙田市中心落山，但都要一小時才落到去。（顏銘輝攝）

+ 11 + 11 + 11

行多5至10分鐘馬路，會有個分岔口，轉左會落城門水塘，全程馬路，轉右則繼續行麥徑往草山走去，也是全程馬路。之後的路不會上上落落，而是只上不落，但樹蔭多，還算舒服。

行多10分鐘，又有馬路分岔口，轉左落城門水塘或到鉛礦坳，轉右則繼續上斜路去草山，大約行多半小時才會到草山頂。這是上草山前最後一個撤退點，之後上山的馬路就愈來愈斜，並且愈來愈少樹蔭。上到高處，景色開揚，可遠眺馬鞍山及船灣淡水湖。不久，馬路左方會有片草地，入面有個慶祝回歸10周年的紀念亭，代表快上完草山。

草山山頂可俯瞰大埔景色

在紀念亭休息完後，沿斜路行多一會兒，便到馬路與小路分岔口，馬路轉右上草山頂，而左邊的落山小徑則是麥理浩徑。若只想行麥徑的朋友，就此轉右落山，但離草山頂僅一步之遙，何不上去望一望？

轉右沿馬路上，不久會見到右方有塊石頭寫住「草山」，而對面則有小徑穿林鏟上草山的三角網測站。三角網測站在大石上，若要上去，需要一點身手。在上面環顧四周，可以望到對面的大帽山，還有山下整個大埔新市鎮及吐露港。登頂後原路折返，回到麥理浩徑的路口，行山徑落鉛礦坳。

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來到此處要留意，看看路牌，一會兒落山，會經山路去鉛礦坳，現在先沿馬路繼續上草山。（顏銘輝攝）

+ 4 + 4 + 4

初段望住大帽山的「白波」落山，之後就下降入林中，不斷落樓級。這段路基本上是不停地落斜及落樓級，落得很急，對小腿及膝蓋是一次考驗。記者有次跟「毅行者先生」KK的訓練班，他也在這段路上教人上山及落山技巧。

鉛礦坳有涼亭、公廁

急步落的話，10至15分鐘便可到底，接上馬路，轉右會往大埔滘，而轉左則往麥徑第7段的終點鉛礦坳。沿馬路落斜，轉幾個急彎，就抵達鉛礦坳，完成第7段的旅程。鉛礦坳有涼亭及洗手間，但附近間中有猴子出沒，在亭中吃東西時要小心。

鉛礦坳是荃灣至大埔古道的中間點，由於山坳附近有鉛礦，故而得名。不過，在英國租借新界前，由於無利可圖，礦洞都已經停止開採。此外，鉛礦坳曾經盛產茶葉，但於19世紀末衰落，兩旁的山坡都有茶園的遺跡，例如部分種茶梯田的石壆。

鉛礦坳雖是兩段麥徑的交接點，但沒有交通接駁，要繼續行落山。鉛礦坳是新界中部行山徑的交匯點，除了往草山、大埔滘外，可以接上麥徑第8段登四方山及大帽山，往荃錦坳或川龍方向走，亦可行馬路，回去城門水塘，還可以接上衛奕信徑，去大埔碗窰落山。

這次記者就選了落碗窰，路口在鉛礦坳公廁旁，較為隱蔽。這段路基本上全程向下，但落得不算急。不過，路況不算太理想，欠缺修繕，有些路段很多亂石，要小心地行。可能記者在初秋後行，這段路兩旁的植物長得比我想像中茂盛。

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落鉛礦坳的路上，會見到大帽山的山頂。（顏銘輝攝）

+ 5 + 5 + 5

約行半小時，落了一段石屎石級，離開山徑，接碗窰路，轉左繼續落山。不久，行至一個明顯路口，轉右繼續行，一直沿碗窰路落。很快，就見到左邊村屋漸多，小巴站就在馬路的右邊，上23K小巴，到大埔墟港鐵站下山，完成今次行程。

雖然漁護署指麥理浩徑第7段只有6.2公里，但其起點及終點也沒有公共交通工具直達，最近是經碗窰下山，而且記者又上了草山頂，所以全程行了10公里，包括休息及拍照時間，行了接近5小時。

「針草」體能需求高

麥徑第7段絕非入門山徑，體能需求相當高，尤其上針山，定要量力而為，如沒有餘力再登草山的話，往城門水塘或沙田撤退也是明智之舉。除非是操山訓練體能，否則記者不建議大家在炎夏登「針草」；秋涼行的話，「爆偈」機會較低。

就麥徑第7段的路況而言，近針山頂的路較爛，上落都要小心一點，其餘的路問題不大，而且大部分都是馬路。由草山落鉛礦坳的一段則以石路為主，落得很急。最後由鉛礦坳去碗窰的一段是衛奕信徑，沙石路為主，徐徐落到碗窰的馬路。

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