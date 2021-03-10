英超熱話｜里奧費迪南神比喻抽擊阿仙奴　最大罪人竟非格列沙加？

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-10 15:34

英超球隊阿仙奴今季表現飄忽，最近引來前曼聯中堅里奧費迪南怒轟，以「淫亂的女友」比喻一眾兵工廠球員，原因相當「盞鬼」。

阿仙奴在少帥阿迪達帶領下，去年夏天連奪足總盃冠軍及社區盾，一度教「廠迷」對今季英超充滿期盼。

不過，兵工廠最近一場被般尼逼和，經過27輪聯賽後只排第十，跟前四的差距拉開至12分至多，衝擊歐聯席位的機會似乎相當渺茫。

重溫阿仙奴中場格列沙加上場「送禮」：（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

Tremenda habilitación de Xhaka. Que haya sido en arco propio es un detalle(?) #10SportsCo pic.twitter.com/aJ6ma3soDI — 10SportsCo (@10SportsCo) March 6, 2021

「阿仙奴就像淫亂的女友」

退役後轉做評述員的曼聯名宿里奧費迪南，近日在YouTube「開咪」大談阿仙奴。他先「戴頭盔」利申自己喜歡這支昔日宿敵，尤其是奧巴美揚、布卡約沙卡及伊美路維等球員，但就指兵工廠的整體表現令阿迪達相當「頭痕」。

「阿迪達一定會覺得球隊就像是淫亂的女友，他難以信任球員。因為即使他有最好的戰術，球員出場後都只顧做自己想做的事，完全不像一個團隊。」

阿仙奴狀態飄忽，惹來曼聯名宿里奧費迪南狠批。（Getty Images）

怒轟柏迪「受傷無限Loop」

里奧以對般尼失分為例，指阿仙奴雖然被漏判十二碼，但也無法掩蓋球員不濟的事實，「他們有許多可以取勝的入球機會，但全都錯失了，只能說今年不是屬於阿仙奴的。」

英超第27輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

里奧又直言，兵工廠人腳不俗，但總有「某些原因」令球隊表現飄忽。他更點名批評阿仙奴季初以4500萬英鎊收購的加納防中湯馬士柏迪，加盟短短大半季，傷患卻彷彿「無限Loop」，已經錯過16場賽事。

「柏迪總是受傷、復出再倒下，他的狀態根本不會達到最高水平！」他相信阿迪達在今夏轉會窗將會「大手筆」買人，否則兵工廠或者「翻身」無望。

湯馬士柏迪去年夏天從馬德里體育會加盟，被寄予厚望，但表現似乎不如預期。（Getty Images）

里奧費迪南「開咪」抽擊阿仙奴：

「雲格險簽大軍」實力達宇宙級 細數最強11人：（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

細數阿仙奴2004年不敗贏走英超後，慘被賣走的隊長：