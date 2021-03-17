籃球熱話｜周琦郭艾倫經典失誤慘遭鞭屍　國足前隊長恥笑喪爆金句

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-17 17:57

中國足球隊前隊長范志毅近日在一個節目上狠批中國籃球隊，身處現場的球員周琦跟郭艾倫被連番金句罵得無地自容。

球員年代的范志毅曾是英格蘭球會水晶官的隊長兼主力，亦擔任過國足隊長，在國內地位崇高，加上他一向敢言，近期就受內地綜藝節目《吐槽大會》邀請，痛罵周琦跟郭艾倫等中國籃球員。

【心繫家國】范志毅愛國情深 再三憶述為何放棄投利物浦圓英超夢

前國足隊長范志毅開腔怒插中國籃球隊不是。（視覺中國）

「范大將軍」在節目之首就施展下馬威，笑言不明白為何製作團隊要請足球員去罵醒籃球員，他諷刺地稱：「他們能差成甚麼樣，能讓中國足球來拯救他們？足球還能有鞭策別人的一天，真奇怪！」引來現場觀眾拍掌起哄。

范志毅連環金句，句句有骨，中國籃球員無地自容：（按圖放大）

+ 18 + 18 + 18

周琦失誤慘被鞭屍

范志毅面對年輕一輩沒有「放軟手腳」，繼續「鞭屍」。他重提中國男籃2019年在主場出戰世界盃，分組賽對波蘭鬥到第四節時領先1分，誰料周琦開界外球失誤，被對方偷波、獲得追平機會，最終中國更在加時後落敗。

「我上去用腳都能傳給別人，你拿手都不行。」范志毅憶述自己當時以為「贏梗」，所以去廁所，事後十分「自責」，「都怪我，上甚麼廁所，應該讓周琦上個廁所才對。」周琦無力招架，只好坐在邊聽邊傻笑。

周琦2019年代表中國男籃出戰世界盃時失誤，慘被范志毅鞭屍。（視覺中國）

周琦在2019年世界盃的經典失誤：

范大將軍：我打後衛入波仲多

「范大將軍」直言周琦「欠罵」，「建議」對方應該到足球場「行一轉」，嘗試被更多球迷痛罵的滋味。他之後又將焦點放到郭艾倫身上，「恥笑」對方在同屆世界盃對委内瑞拉的生死戰，全場比賽竟然只取得1分。

「籃球只拿一分不容易的！射罰球籃框這麼近，兩分基本上是送的，你還扔掉一分！」由於郭艾倫司職後衛，跟足球場上的范志毅「不謀而合」，他打趣指：「我當年也打後衞，入球都比他多。足球入球是不容易的，我可以跑七、八十米後還能入球！」

郭艾倫（中）在同屆其中一場分組賽，全場竟只射入1分，再被范志毅抽水。（視覺中國）

+ 2 + 2 + 2

金句惹迴響 新華社：球員應反省

節目在中國體壇牽起極大迴響，有人批評范志毅跟國足成就有限，無資格批評其他體育項目；又有人指節目要求足籃互揭瘡疤，旨在勾起矛盾。

事件更引來官媒《新華社》發表評論文章，指中國籃球員上節目以「醜事」博取眾人一笑，應該要「勇於反省，知恥近乎勇」。

范志毅於《吐槽大會》的片段：

同場加映：【林書豪為重返NBA全力備戰】（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

同場加映：【中國歷年外流歐洲名將】（按圖放大）