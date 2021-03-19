粉嶺行山路線｜鹿頸上黃嶺賞杜鵑花　平頂坳接南涌郊遊徑落丹竹坑

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-03-19 15:43

三月時份杜鵑花盛開，除了馬鞍山，記得有年上黃嶺，沿路及上頂華麗杜鵑盛放，非常壯觀，今周一於上黃嶺山頭賞花，由鹿頸起步吧！ （行山日期：2021年3月10日）

今早吹清勁東風，天陰，天氣乾爽，一早到粉嶺吃過早餐，早上9時15分在粉嶺站56K小巴站分批搭車到鹿頸，到達總站涼亭，等齊人，4人一組沿開心BB茶座旁村路入村。

經黃屋至公廁旁小路上行，途經尤德亭至七木橋，前行不遠有岔口，依指示牌登山徑上黃嶺，沿途佈滿華麗杜鵑，很美。由橫七古道登黃嶺的山徑不太難走，依指示牌約中午12時多到達黃嶺指示牌，漫山呈紫色的華麗杜鵑呈現眼前，就在指示牌旁大休。

按圖看清路線及沿途風景，由鹿頸登上黃嶺，三月杜鵑花盛開▼

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休後，登上黃嶺頂。拍過照俯瞰大美督美景後，下行回山脊，沿脊過屏風山，見岔口走右邊下山至平頂坳，接南涌郊遊徑下山，往丹竹坑新屋仔村口搭小巴56B回粉嶺，是日走約11公里，5小時完成。

按圖看清沿路路況，經平頂坳接南涌郊遊徑下山▼

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（部份相片取自隊友）

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