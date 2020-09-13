粉嶺行山路線｜逆走南涌郊遊徑　丹竹坑起步穿越屏南石澗

天氣持續炎熱，天文台早上發出了酷熱警告，氣溫33度，行山龍當日山線走南涌徑（南涌郊遊徑），粉嶺集合。 （行山日期：2015年7月15日）

山友早上9時25分在粉嶺站集合，11人出席，搭56B小巴到丹竹坑新屋仔下車，下車後在涼亭整理行裝，沿村路步往南涌徑牌坊，在牌坊拍下大合照後，開始沿路上山。

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南涌郊遊徑始於南涌，而終點為丹竹坑，途經約四百多米高的龜頭嶺，屬頗為艱辛的路段，但景色多變，成為新界北部一條不錯的郊遊徑，今次的路線是由丹竹坑逆走回南涌。

起步初一點風也沒有，非常悶焗，不斷上斜頗為辛苦，到達獅頭嶺，眺望平頂坳，終於有得小休。

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小休後繼續沿迂迴起伏的山路至水門凹下老龍田大休，煲茶浸水消暑一番。老龍田為昔日抗戰根據地，亦為屏南石澗中游地帶。大休完畢，沿徑下山至南涌村，再沿車路出沙頭角公路等車回粉嶺。

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建議放入背囊的行山裝備：

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（部份相片為隊友拍攝）

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