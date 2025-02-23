倡單車踩馬路要考牌　建立單車友善城市尚有漫漫長路｜林正財專訪

行政會議成員、基督教靈實協會行政總裁林正財是一位單車愛好者，以前參加過很多單車比賽，最愛踩單車上大帽山。他慨嘆香港並非單車友善城市，亦承認駕駛人士及單車人士關係惡劣，他以前踩青山公路時，亦體會過駕駛人士的不友善舉動。林正財認為電動單車是大勢所趨，政府應該盡早面對現實，而且他建議在馬路上踩單車或電動單車的人，必須考一個單車車牌，「不用像車牌那麼難考」，「強調的不是單車技巧而是單車態度」。



行政會議成員林正財接受訪問，講行山，講單車。（顏銘輝攝）

走進林正財的辦公室，周圍有很多單車元素的精品，有照片，有圖畫，也有獎牌。他之前愛踩公路車，會參加比賽，追求速度感，同時在短時間內鍛鍊心肺功能。他近年最喜歡踩單車上大帽山，習慣「一星期一大山」也不覺沉悶，他在社交網站的封面也是他在大帽山踩車的照片。他說：「在世界很少城市，可以踩單車上到最高的山上，在上面可以看到日落、日出及雲海。」

林正財最喜歡踩單車上大帽山。（林正財Facebook）

既然那麼愛單車，有沒有想過以單車作為通勤工具？家住九龍塘、在將軍澳上班的林正財笑言，有認真規劃過路線，但認為之間的馬路太繁忙，放棄了這個念頭。他說：「我開車上班，但我經常把單車放到車上。我們在將軍澳不同地區都有服務，有時要過去，我就踩單車。將軍澳的單車基建不錯，沒什麼地方踩不到單車去。」

林正財踩單車上飛鵝山。（林正財Facebook）

整體而言，林正財認為香港並非單車友善城市，「無論是文化還是道路設計都不是」。他建議先由硬件做起，在所有新發展地區加入單車友善的道路設施，他說：「像尖沙咀、中環那些地方的確有難度，又塞車，路又窄，真的很難搞。與其搞這些地方，不如在一些可行的地方做多一點，慢慢去改變，因為駕駛文化都需要時間去改變。」他表示政府答應了他，在未來的新發展區會多加考慮單車配套。

政府近年拓展新界單車網絡，打通新界東西，幾年前完成上水至元朗的一段單車徑，目前正規劃屯門至荃灣的一段。林正財表示踩過那段路一次，他說：「通常踩過一次就夠了，一來因為平路，不是很鍛鍊到心肺功能，二來沒有風景看，我都是喜歡上山。」

林正財熱愛單車。（林正財Facebook）

香港的單車徑常被指多路口，若完全按規矩踩，便要不斷停車、上車及落車。作為單車友，林正財很明白那種不便：「為什麼（單車人士）不喜歡用（單車徑）？因為它斷截禾蟲。為何斷截禾蟲？因為背後的設計理念是人車分隔，一到（行人路）路口就叫你停下來。真正喜歡踩單車的人，不喜歡上上落落車。有時候更加踩10米左右就停一停，根本不是正常的單車行為。」

兩年前，政府在中環海濱試行行人單車共融通道，如今啟德及東岸板道都有類似的設計。「當然單車友就要小心一點，不能踩得太快，遷就行人地去踩，慢慢建立到文化，我覺得是一件好事。如果做得到，將來發展新市鎮（的單車及行人設施）會簡單一點。」林正財認為這是一個好的開始，他說：「歐洲很多地方及日本都做到人車共融，以香港一個那麼文明的地方，我們真的要所有地方人車分隔那麼嚴格嗎？」

林正財到英國踩單車。（林正財Facebook）

目前，單車被視為車輛，擁有道路使用權，除標明不准單車進入的公路、隧道外，大部分馬路都准單車使用。然而，單車人士與駕駛人士共用馬路多年，卻未見共融，早前在大埔更發生過單車人士與小巴司機罵戰。林正財說：「我是駕駛者，也是單車友。我都覺得很多駕駛者對單車人士的態度很惡劣。當然，我不會將全部責任歸咎駕駛者，我都見過態度不好的單車友，所以經常發生衝突。」

林正財表示「每星期一大山」，喜歡踩上大帽山。（林正財Facebook）

他表示以前踩青山公路時，都遇過駕駛者的不友善行為，他說：「有些（駕駛者）會故意駛近你，明明他可以給單車空間，絕對做得到的，但在車不多的情況下，有些車就喜歡駛近到你旁邊。」有沒有因此出過意外？他說：「直接的沒有，但有次一架的士突然在雙黃線停車，我沒有預計到它在雙黃線都停，煞不住，撞到他的車尾。」最後的士司機賠錢，林正財肌肉受傷，休息了兩三個星期。

林正財的辦公室有一個紀念品櫃，放了很多獎座、獎牌及照片。（顏銘輝攝）

林正財拿了一面單車賽的獎牌出來。（顏銘輝攝）

那次撞的士的受傷有沒有嚇怕你？林正財笑言那種程度只算是輕傷，他說：「沒事呀！我已經斷過4次骨，4次都是參加比賽時斷的。」政府打算修例強制單車人士佩戴頭盔，林正財支持一刀切立法，所有踩單車的人都要戴頭盔，不論在馬路還是單車徑。這樣做會否減低市民踩單車的意欲？他說：「都不會的，好像在外國租單車，很多都會一起租頭盔給你。全面戴頭盔，會安全一點。」

林正財最近到塱原踩單車。（林正財Facebook）

隨科技發展，包括電動單車在內的電動可移動工具盛行，但目前這些工具全是違法，政府正研究規管及發牌。林正財認為電動單車是大勢所趨，他說：「E-Bike是一種新的潮流，確實幫到很多人。力量不足的人，可以去到一些平時踩不到的地方。香港多斜路，E-Bike是一個趨勢，遲早都要接受。現在很多送貨的，都非法用E-Bike，我覺得他們真的要踩馬路的話，寧願他們考牌。」

近年外賣應用程式興起，街上多了一些踩住單車或電動單車的外賣員。林正財續說：「我們本身有車牌的，踩單車都會跟足規例，紅燈要停，不能逆線，這些行為已經入骨入血，成為習慣。那些橫衝直撞的，通常不是駕駛者，不明駕駛者的行為。舉例說，我知道大車會有些盲點，就算駕車都不應駛過去，更何況是踩單車！」

林正財到日本踩單車。（林正財Facebook）

林正財建議設立單車車牌制度，所有在馬路上踩單車或電動單車的人都需要上堂及通過考核。他說：「我覺得這是一個可行的方法，令駕駛人士及單車人士的衝突沒那麼大。你在單車徑休閒玩樂沒有問題，全踩單車徑不用考牌，但一上馬路就要有牌。」他認為考單車牌的難度可以比考車牌簡單，「路上的規矩一定要學，我覺得強調的不是單車技巧而是單車態度」。

為環保、為健康，林正財希望香港可以慢慢朝單車友善城市的目標進發。他說：「有時候很羨慕歐洲的地方，能夠多用單車。如果本來靠車出入的人，能夠有10%至20%可以轉用單車，我覺得已經是很大的成就。減碳、人的健康，這兩個是我這廿幾三十年來的工作，其中重要的目標方向。」