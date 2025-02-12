大澳中學推動學界毅行者　提倡運動改變學生　行山不需快但要堅持

年度行山活動樂施毅行者的參加者必須年滿18歲，但佛教筏可紀念中學校長惲福龍認為值得向學生推廣這項挑戰，提出學界毅行的念頭。去年毅行者，他們與樂施會合作試行，二十多支學界隊伍全部完成25公里，由北潭涌行到北潭凹。惲福龍希望恆常舉行學界毅行，並逐步下調年齡規限，目標讓小學生也參與毅行。他認為行山是一項有益身心的運動，鍛鍊到學生的體能及毅力，正好應對目前學童自殺及體能欠佳的問題。



惲福龍從2009年起擔任佛教筏可紀念中學校長。（顏銘輝攝）

去年是毅行者40周年，除了增設了以基維爾營為終點的40周年限定賽，還試行了一次學界毅行。毅行者本身的參加者必須要年滿18歲，但經爭取後，40周年限定賽下調至16歲以上，容許高中學生與成年的老師組隊。

惲福龍表示10年前已有學界毅行的概念，機緣巧合，去年試行，當時樂施會邀請他派隊參加，「范sir（體育老師范榮臻）非常有經驗，他說行40公里，可能會行到凌晨，校長們就會擔心。教育則例說，在戶外行山不要超過20公里，所以我們決定改到北潭凹，大約24.5公里衝線。原本設計是基維爾營衝線，所以在北潭凹沒有任何衝線的佈置。」

在毅行者主題的壁報版上，惲福龍輕易找到自己的照片。（顏銘輝攝）

上屆毅行者，有超過20隊參與學界毅行，全數能夠由北潭涌行至北潭凹，有部分學校的隊伍更堅持行到基維爾營。考慮到學生的安全及學校承擔的風險，惲福龍說：「我們堅持（學界毅行的距離為）25公里，標準是到北潭凹就足夠了，但你想繼續行都可以繼續。接下來的學界毅行很清晰，以後每年就在北潭凹衝線。」他期望明年可以有40隊參加學界毅行。

惲福龍有參加去年的毅行者。（受訪者提供）

長遠而言，惲福龍盼望將毅行者由高中推廣至初中，甚至小學。他說：「如果不辦學界毅行，大部分學生都參加不到，因為18歲都已經入大學了。現在我們爭取到降到16歲，希望可以再一步一步落去。未必是樂施會舉辦，或者其他人辦，希望小學都行到例如10公里。」這個理念獲得不少同道中人支持，包括「毅行先生」陳國強。

惲福龍在2009年起接任佛教筏可紀念中學校長，2010年首次參加毅行者，以47小時43分艱苦完成，之後屆屆堅持，由最初與老師組隊，逐步變成家長、校友、已年滿18歲的學生也一起參與。他笑道：「行到傷、行到損。那時候答應了學生，我做幾耐校長，就行幾多年。那時打算做兩三年就走，沒想到做到16年。」

惲福龍帶隊，跟學生到英國參加毅行者。（受訪者提供）

惲福龍認為香港學界要推廣運動，而行山及毅行者則是一項好選擇。他說：「我們相信毅力很重要，現在面對那麼多學童自殺，還有體適能指數不是那麼健康，所以我跟范sir、一班校長都很想推廣這樣東西。」

惲福龍帶隊，跟學生到英國參加毅行者。（受訪者提供）

惲福龍續說：「目的就是想鼓勵重視運動，行山是一項很好的運動。劇烈運動易受傷，就算跑圈都很容易偷懶，老師說跑10個圈但你跑8個，但行山不能中途偷懶。行山另一個好處是，初頭有氣有力會聊天，行到沒氣了，行下行下就會變成跟自己的對話，很容易就開始反省自己。」

惲福龍會跟學生一起參加比賽。（受訪者提供）

他還喜歡行山及毅行者的本質，並非求快，而是求安全完成，正合他的教育理念。他說：「我們不需要急、不需要快，但要穩定及堅持。我希望全香港都擁抱（這個概念），不要逼他（學生）贏在起跑線，不要逼他做這樣做那樣，他有他的步伐，最重要上到山頂。」

惲福龍（左）及范榮臻合照。（顏銘輝攝）

體育老師范榮臻本身愛打欖球，不喜歡長距離跑步，但他見到校長惲福龍在2010年完成到毅行者，便在2011年報名參加，之後愛上跑山。他說：「行過才知道，真的要很有毅力！那時受惠的只有老師及夠18歲的學生，如果想將這件事給多一些學生受惠可以有什麼辦法？不如辦學界毅行，讓18歲以下的學生也感受到這份毅力，將這份精神傳遞下去。」

四徑2025｜中學老師范榮臻最強身教 盼以堅毅精神改變躺平年輕人

在范榮臻（右）幫助下，惲福龍為學生舉辦了很多運動相關的活動。（顏銘輝攝）

惲福龍指並非每位學生有書緣，「他們不是差的，只是不喜歡讀書，不喜歡讀書不代表有問題」。他想幫學生建立運動習慣及興趣，培養品格，鍛鍊體能。他帶學生參加過香港、英國及澳洲的毅行者，他還試過與學生用一個月踩單車上北京，之後又多次舉辦過兩日一夜踩單車上廣州。惲福龍說：「每年帶3次，每次帶10個學生。范sir及我的想法是，我們要小朋友有經歷，不要只顧讀書。他們有經歷，信心就會來了，那就入到大學。是那麼簡單，覺得自己掂就掂！」

惲福龍安排學生到英國參加毅行者。（顏銘輝攝）

疫情期間暫停實體課，香港學童的體能普遍轉差，但惲福龍表示他的學生沒有這方面的問題，因為學校在疫情時推廣虛擬跑，他亦身體力行，每日行10公里，以身作則。他見到運動可以改變學生，「我們是很明顯的，所以我想全港都知道」。他想改變的不只是佛教筏可紀念中學的學生，還有香港的教育風氣，他說：「希望出點綿力改變到整個教育生態，不要只是重視成績，而是要尊重學生。」