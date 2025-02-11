行山人士關注飲水機洗手間設施　建議專業評估全港山徑難度並分級

推廣青年運動的團體青途發布一項有關行山的調查，逾半受訪山友指，行山徑缺少飲水站，最多人認為增加飲用水設施是最重要的。逾3成受訪者認為香港行山另一個不足之處是人流太多，影響行山體驗。有約8成受訪者在行山時見過其他人亂拋垃圾，逾半人遇過不尊重行山人士的行為。

青途建議改善行山徑設施，甚至設置類似日本山屋的補給站，同時減少使用人工化物料修復山徑，並舉行工作坊推廣行山禮儀文化。青途認為要評估全港山徑的難度及分門別類，為熱愛冒險的行山人士保留原始路徑。



攀山家吳俊霆（左起）、青途主席兼立法會議員鄭泳舜、香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德及青途委員何坤洲出席記者會。（青途Facebook）

受訪山友最關心飲水機不足

青途在1月28日至2月7日利用網上問卷，訪問了385名山友，其中約35%有定期行山習慣，有23.5%參加過山賽。對於香港行山徑設施的不足之處，最多人（50.1%）表示缺少飲水站。被問到最需要提升的設施，最多人（50%）指出要增加補水、飲用水設施。由此可見，受訪山友最關心水機設施。目前漁護署在郊野公園設立了37個免費加水站，主要位於燒烤場、營地及行山徑入口。

就行山徑設施的不足之處，第二多受訪者（31.7%）指出的問題是人流太多影響行山體驗；有29.7%受訪者稱缺乏垃圾筒及環保設施，27.9%受訪者指部分路段安全性不足。有人提到洗手間不足及洗手間衛生情況惡劣的問題，而洗手間也是繼水機後最多人認為要提升的設施，有43.6%的受訪者希望增設洗手間，多人提及要有乾淨的洗手間。

吳俊霆行山、攀山及越野跑經驗相當豐富，他本身是一位物理治療師。（青途Facebook）

超過8成受訪者見過亂拋垃圾

在山友眼中，垃圾是另一項常見的問題，有人提到熱門山徑的垃圾太多。被問到使用山徑時曾遇過什麼不當行為，有81.8%受訪者表示見過人亂拋垃圾。不少受訪者提到，需要提升教育意識，減少山徑的垃圾。其他常見不當行為包括不尊重行山人士、在危險地點拍照打卡，各有超過5成受訪者見過，另外有接近5成受訪者見過其他人擾亂自然環境。

郊野公園內愈來愈多免費的加水站。（顏銘輝攝）

雖然山友十分關注垃圾問題，亦有近3成受訪者指山徑缺乏垃圾筒，但青途沒有「行倒車」建議增設垃圾桶，而是希望從根源着手，繼續透過教育宣揚「自己垃圾自己帶走」的概念，推動無痕山林。青途亦建議當局鼓勵或協助行山團體舉辦行山工作坊或講座，向新手介紹行山禮儀文化，並提議在大學增設行山相關的通識課程，提升行山的安全性。

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德（左起）、青途主席兼立法會議員鄭泳舜、攀山家吳俊霆及青途委員何坤洲出席記者會。（青途Facebook）

避免使用人工化物料修復山徑

儘管問卷問題未有提及，但不少在受訪者都主動提起，不希望行山徑設施過於人工化，盡量保持本港山徑的原有天然風貌，亦有個別聲音指「唔需要搞太多」。青途亦認同這個方向，考慮到大多數富有行山經驗的人士希望山徑保留原有風味，原始路段不應進行大規模修葺，復修時應以環保和安全為首要考量，並就採用的物料諮詢山友或行山團體意見，盡量保留原野景色，減少人工化物料。

行山徑石屎化的問題一直備受關注。（顏銘輝攝）

青途建議評估全港山徑難度

在推廣香港行山徑時，有75.6%受訪者認為要介紹獨特的自然景觀，其次是山徑的歷史及文化故事，有51.7%的受訪者支持。逾半受訪者認為麥理浩徑有潛質成為國際旅遊景點，大部分人認為拍攝紀錄片及宣傳片最好的推廣方式。

青途提出行山政策倡議，協助行山人士量力而為去選擇路線，認為要邀請專業人士檢視並評估全港山徑，為山徑設立不同難度和需要的級別，例如為初學者提供優質的山徑，為熱愛冒險和體驗的行山人士保留原始路徑，並設定適合專業運動的山徑路線；根據使用者需求，推薦並鼓勵他們選擇合適的路徑。為了增加安全，他們建議鼓勵或協助山藝團體培訓山藝導師或導賞員，助境內外旅客使用本港山徑，或陪同行山人士使用難度較高的山徑。

有超過3成受訪者認為，人流太多影響行山體驗。（顏銘輝攝）

另一項較特別的倡議是，參考日本在山徑設置休憩型「山屋」的做法，研究在主打旅遊的山徑，物色合適地點興建山徑驛站、茶館、雅座、綠途資訊站等具不同功能的中途設施，或升級現有郊野公園的遊客中心、自然教育中心，方便遊人休息和補給。目前香港郊野有不少士多及茶水亭，他們提議整合現時各山徑沿途的補給點資料，包括準確地點、開放時間及聯絡方法，方便行山人士及越野跑手計劃旅程。