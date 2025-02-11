行山人士關注飲水機洗手間設施 建議專業評估全港山徑難度並分級
推廣青年運動的團體青途發布一項有關行山的調查，逾半受訪山友指，行山徑缺少飲水站，最多人認為增加飲用水設施是最重要的。逾3成受訪者認為香港行山另一個不足之處是人流太多，影響行山體驗。有約8成受訪者在行山時見過其他人亂拋垃圾，逾半人遇過不尊重行山人士的行為。
青途建議改善行山徑設施，甚至設置類似日本山屋的補給站，同時減少使用人工化物料修復山徑，並舉行工作坊推廣行山禮儀文化。青途認為要評估全港山徑的難度及分門別類，為熱愛冒險的行山人士保留原始路徑。
受訪山友最關心飲水機不足
青途在1月28日至2月7日利用網上問卷，訪問了385名山友，其中約35%有定期行山習慣，有23.5%參加過山賽。對於香港行山徑設施的不足之處，最多人（50.1%）表示缺少飲水站。被問到最需要提升的設施，最多人（50%）指出要增加補水、飲用水設施。由此可見，受訪山友最關心水機設施。目前漁護署在郊野公園設立了37個免費加水站，主要位於燒烤場、營地及行山徑入口。
就行山徑設施的不足之處，第二多受訪者（31.7%）指出的問題是人流太多影響行山體驗；有29.7%受訪者稱缺乏垃圾筒及環保設施，27.9%受訪者指部分路段安全性不足。有人提到洗手間不足及洗手間衛生情況惡劣的問題，而洗手間也是繼水機後最多人認為要提升的設施，有43.6%的受訪者希望增設洗手間，多人提及要有乾淨的洗手間。
超過8成受訪者見過亂拋垃圾
在山友眼中，垃圾是另一項常見的問題，有人提到熱門山徑的垃圾太多。被問到使用山徑時曾遇過什麼不當行為，有81.8%受訪者表示見過人亂拋垃圾。不少受訪者提到，需要提升教育意識，減少山徑的垃圾。其他常見不當行為包括不尊重行山人士、在危險地點拍照打卡，各有超過5成受訪者見過，另外有接近5成受訪者見過其他人擾亂自然環境。
雖然山友十分關注垃圾問題，亦有近3成受訪者指山徑缺乏垃圾筒，但青途沒有「行倒車」建議增設垃圾桶，而是希望從根源着手，繼續透過教育宣揚「自己垃圾自己帶走」的概念，推動無痕山林。青途亦建議當局鼓勵或協助行山團體舉辦行山工作坊或講座，向新手介紹行山禮儀文化，並提議在大學增設行山相關的通識課程，提升行山的安全性。
避免使用人工化物料修復山徑
儘管問卷問題未有提及，但不少在受訪者都主動提起，不希望行山徑設施過於人工化，盡量保持本港山徑的原有天然風貌，亦有個別聲音指「唔需要搞太多」。青途亦認同這個方向，考慮到大多數富有行山經驗的人士希望山徑保留原有風味，原始路段不應進行大規模修葺，復修時應以環保和安全為首要考量，並就採用的物料諮詢山友或行山團體意見，盡量保留原野景色，減少人工化物料。
青途建議評估全港山徑難度
在推廣香港行山徑時，有75.6%受訪者認為要介紹獨特的自然景觀，其次是山徑的歷史及文化故事，有51.7%的受訪者支持。逾半受訪者認為麥理浩徑有潛質成為國際旅遊景點，大部分人認為拍攝紀錄片及宣傳片最好的推廣方式。
青途提出行山政策倡議，協助行山人士量力而為去選擇路線，認為要邀請專業人士檢視並評估全港山徑，為山徑設立不同難度和需要的級別，例如為初學者提供優質的山徑，為熱愛冒險和體驗的行山人士保留原始路徑，並設定適合專業運動的山徑路線；根據使用者需求，推薦並鼓勵他們選擇合適的路徑。為了增加安全，他們建議鼓勵或協助山藝團體培訓山藝導師或導賞員，助境內外旅客使用本港山徑，或陪同行山人士使用難度較高的山徑。
另一項較特別的倡議是，參考日本在山徑設置休憩型「山屋」的做法，研究在主打旅遊的山徑，物色合適地點興建山徑驛站、茶館、雅座、綠途資訊站等具不同功能的中途設施，或升級現有郊野公園的遊客中心、自然教育中心，方便遊人休息和補給。目前香港郊野有不少士多及茶水亭，他們提議整合現時各山徑沿途的補給點資料，包括準確地點、開放時間及聯絡方法，方便行山人士及越野跑手計劃旅程。