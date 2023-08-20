英超｜三笘薰帶波疾走40碼破門成佳話　白禮頓連贏兩場4：1坐榜首

白禮頓多名上季主力被撬走，當以為球隊今季難以持續佳績時，兩輪聯賽過後竟然以得失球壓過曼城排榜首。更神奇的有陣中日本球員三笘薰，在昨晚對狼隊一役上演足球小將式一個過3人的超靚入球。



白禮頓是役作客狼隊續排出4-3-2-1陣式，雖然麥亞里士打及卡些度先後離隊，但無損其中場體系運作，安斯素、基摩及哥斯擔任中場，馬治、三笘薰配合韋碧克攻堅。

三笘薰離門超過40碼個人突破射入金球，為白禮頓先開紀錄。（Getty Images）

開賽16分鐘時，三笘薰邊路離球門超過40碼得球後，連續衝刺加速過人其後起腳破門，期間兩位防守球員想拉都拉不跌他。隨後他又助攻隊友艾斯度比倫（Pervis Estupinan）入波，加上下半場開賽10分鐘內，安斯素兩度助攻予馬治建功，助白禮頓最終連續兩仗以4：1大勝對手。

賽後三笘薰入球的球王片可謂引爆互聯網，白禮頓球迷間瘋狂讚賞「三球王」這球金球，有球迷指入球很「黐線」（Ridiculous!），令他們想起當年已故球王馬勒當拿在世界盃對英格蘭的入球，而當年被馬勒當拿擊敗的「苦主」之一、英格蘭名宿兼球評人連尼加，則指三笘薰這一入球是「Thing of Beauty」（美好的事物）。

安斯素兩度助攻予隊友馬治建功。（Getty Images）

白禮頓意大利藉領隊迪沙比（Roberto De Zerbi）則「牙斬斬」地表示，對三笘薰的入球不太感驚奇，因為三笘薰是一個頂級球員，射入這些級數的入球是很自然；而且陣中能夠攻入這些入球的球員有很多，「不只三笘薰，祖奧柏度、安斯素、韋碧克、拉爾拉拿、伊雲費格遜、馬治...... 等等好球員也能做到，我們現時的攻擊力處於極佳的狀態。」不過迪沙比稱，他仍然想在今夏轉會窗完結前，再簽入多兩名球員，包括一名中場作為卡些度離隊的替補。