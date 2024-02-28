英超｜三笘薰重傷收咧　白禮頓主帥指「情況很差」　將缺陣世盃外

白禮頓領隊迪沙比（Roberto De Zerbi）表示，三笘薰因背傷預計將缺席餘下球季，這意味除球會賽事外，該名日本翼鋒亦無緣3月下旬的兩場世界盃外圍賽。



三笘薰預計將缺陣今季餘下賽事。（Getty Images）

周二（27日）的足總盃賽前記者會上，迪沙比表示球隊今季將失去三笘薰：「情況很差，他的背部嚴重受傷，我認為他將缺陣兩或三個月，屆時球季已經完結。」

18日面對錫菲聯時，三笘薰遭對手賀基迪（Mason Holgate）粗野攔截鏟飛，後者在比賽第13分鐘便領紅被逐。不過迪沙比表示三笘薰「收咧」，與該次犯規無關：「三笘薰在對錫菲聯前便感到背部不適，錫菲聯那名球員（的攔截）對他今次受傷沒有任何責任。」

月中對錫菲聯一役，三笘薰在比賽初段便遭對手粗野攔截，不過迪沙比表示與今次重傷無關。（路透社）

去年年底，三笘薰因腳踝受傷而休戰，一直休戰至1月底才在亞洲盃復出，但也僅以後備身份踢過兩場，中間缺陣5輪英超賽事，本月10日才在對熱刺的賽事復出。這次受傷也讓這名翼鋒無法參加日本國家隊在3月下旬的兩場世界盃外圍賽，屆時日本將與朝鮮作主客場兩連戰。

香港時間周三凌晨，三笘薰亦在Instagram發文宣布受傷消息：「我再一次因傷休戰，今季經常受傷讓我十分沮喪，但我必定會強勢回歸。」

目前白禮頓排在英超第7位，落後第6位的曼聯5分、第5位的熱刺8分，這次三笘薰「收咧」可說是讓他們爭取歐洲賽席位難上加難。同時「海鷗」已殺入歐霸16強，並會在下月迎來首回合賽事，失去這名翼鋒或讓他們戰力大打折扣。

英國《天空體育》統計，自上季至今，「三球王」在陣時，白禮頓39戰贏19場，勝率約48%，平均每90分鐘攻入2球；當他缺陣時，「海鷗」25戰9勝，勝率下滑至36%，平均每90分鐘能攻入1.7球，可見三笘薰在陣對球隊戰績有一定正面影響。

三笘薰在迪沙比麾下表現出色，他今次「收咧」或會為白禮頓爭奪歐洲賽資格造成一定影響。（Getty Images）

世界盃外圍賽方面，日本下月對完朝鮮後，再下一場賽事已是6月，而且「藍武士」目前兩戰全勝排在亞洲區B組榜首，同組對手朝鮮、敘利亞及緬甸實力相對不強，預計三笘薰今次受傷影響不會太大。