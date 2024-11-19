中國對日本細數藍武士五大尖刀　國足避大敗有難度｜世界盃外圍賽

世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）中國今晚（19日）主場迎戰日本，首循環國足在近乎「夫添」作客仍以0：7慘敗，今仗前線傷兵嚴重，首要任務就是避免再次大敗，可是日本攻力強大，就算國足想守也有難度。

「藍武士」近年實力不斷進步，在亞洲幾無敵手，目前於C組5場轟入19球只失1球，日本陣容星光熠熠，中前場五大尖刀全數狀態大勇。



世界盃外圍賽中國對日本︱日本陣中大部分皆為旅歐球員，實力出眾。（Getty Images）

日本隊名單上27個球員，多達22人外流歐洲足球聯賽，單是前鋒久保建英一人，身價已達5000萬歐元，反觀目前沒有任何球員外流的國足，全隊26個成員加起來才只值953萬歐元，還不及久保健英一人的五分之一。

日本隊前線還有南野拓實、三笘薰，中場遠藤航、鎌田大地、伊東純也等在歐洲五大主流聯賽有一席之地的球星。以下逐一為大家介紹今晚最有力威脅國足大門的中前場五大尖刀。

世界盃外圍賽中國對日本︱久保建英素有「日本美斯」稱號。（Getty Images）

1. 「日本美斯」久保建英

今年23歲的久保建英年少成名，因是左腳球員及腳法細膩，素有「日本美斯」之稱。他10歲已到巴塞隆拿著名的拉瑪西亞學院受訓，惟因巴塞違反國際足協U18球員轉會政策，不能再為巴塞上陣被迫回流日本。他16歲便代表東京FC首次亮相J League，之後被皇馬羅致，目前為西甲的皇家蘇斯達效力。

久保建英能勝任左右翼或進攻中場，transfermarkt估計其身價達5000萬歐元，排名亞洲第一。他擅長為隊友創造機會，上季西甲他正選出戰24場，錄7入球4助攻，貢獻10次黃金機會，場均有2次關鍵傳送。

日本上周五以4：0大勝印尼，久保建英賽前指自己狀態正佳，但該戰森保一未有派出這名球星。久保周日接受日媒《產經新聞》訪問時，便顯出對比賽渴望，表示希望在這場中日之戰上陣：「不論代表哪支球隊、什麼立場，也想上場比賽。」

首循環以7：0大勝中國一役，久保建英便交出2次助攻及射入1球，並送出4次關鍵傳球，被Sofascore以9.9分評為全場最佳球員，相信是國足今仗最難應付球員。

世界盃外圍賽中國對日本︱轉戰法甲翌季起，南野拓實表現大獲好評。（Getty Images）

2. 南野拓實大熟大勇

南野拓實2020年加盟利物浦，卻未獲前領隊高普重用，2022年轉投法甲球會摩納哥。加盟首季表現平淡，上季終發揮實力，全季在xG（預期入球）只有5.87情況下攻入9球，他擅長助攻及高位逼搶，封阻、攔截、鏟球等數據，均在聯賽同位置球員中排名前列。今季在法甲暫時未及上季耀眼，但在歐聯大放光芒，摩納哥在4輪賽事過後3勝1和，在36支球隊中暫列第3位，5：1大勝貝爾格萊德紅星一仗個人獨取2入球1助攻，獲選該仗最佳球員。

國足今場遇上前鋒傷患潮，最大喜訊是主力中堅蔣光太復出。不過9月對中國一役，南野拓實梅開二度，兩球都是獨自殺入對方禁區起腳入球，將國足殺得人仰馬翻，當時蔣光太便為正選。

世界盃外圍賽中國對日本︱該場南野拓實射入的第二球，僅憑一人便獨自殺入禁區起腳射入。（微博影片）

世界盃外圍賽中國對日本︱三笘薰近5戰貢獻3次助攻，即使不像在白禮頓般頻繁過人，仍能為對方防線帶來威脅。（路透社）

3. 英超「過人王」三笘薰

三笘薰近年以精彩過人技術聲名鵲起，這名效力白禮頓的左翼，近一兩年受傷患困擾，表現稍微回落，但在國家隊仍是主力成員，其4500萬歐元估計身價，亦在日本國家隊中排名第二。

日本隊講求整體組織，三笘薰甚少主動過人，取而代之是助攻能力。進入18強賽後，他5戰交出3次助攻，在隊內僅次5次的伊東純也。值得一提是，上場對國足時他「散住步」突然入楔，亦頂入一球，成為網民熱議話題。周日三笘薰接受訪問時，卻認為球隊今戰不可鬆懈：「之前我們以7：0大勝中國，今場他們肯定會強力反擊，相信會是一場艱難比賽。」

世界盃外圍賽中國對日本︱伊東純也以速度見稱，首循環對國足出戰僅27分鐘便獲1入球2助攻。（Getty Images）

4. 日本高效「助攻王」伊東純也

在日本國家隊主帥森保一麾下，伊東純也多數擔任右中場或右翼衛。身為國家隊主力，他今年卻惹上官非，今年初亞洲盃期間曾捲入性侵醜聞，8月大阪地方檢察廳以證據不足為由未有提出檢控，9月伊東回歸國家隊。

目前效力法甲的蘭斯的伊東純也以速度見稱，性侵醜聞對他表現未構成影響，今次18強賽出戰5場便交出5次助攻，為隊中首席助攻手，但這5場比賽他出場時間都在45分鐘以內，主場7：0大勝中國一役，伊東純也後備上陣僅27分鐘，便錄1入球2助攻，可見他的效率相當之高。今次他無論是否出任正選，相信都會為國足後防帶來極大麻煩。

世界盃外圍賽中國對日本︱小川航基（中）在日本隊中名氣不及隊友，但入球能力不可忽視。（Getty Images）

5. 入球「效率王」小川航基

在「藍武士」一眾球星中，小川航基名氣相對較小。這名27歲前鋒去年才外流歐洲，目前效力荷甲的奈梅亨。2019年12月首次入選國家隊，隨即在同月對香港的東亞足球錦標賽處子上陣並大演帽子戲法。不過之後一段時間未獲徵召，直至今年才成為國家隊常客。

入球效率是小川目前在國家隊最驚人之處，他今年為日本出戰7場攻入4球，乍看不算誇張，但其實只正選出戰2場，出場時間合計僅236分鐘，除開連3場比賽也不到。計上對香港的處子戰，他目前國家隊生涯數據是8戰入7球。

當然，日本陣中還有鎌田大地、前田大然等出色的進攻球員，而且彼此配合行雲流水，能威脅國足防守的，不僅限於某一兩名球星。國足近兩仗固然表現回穩，惟防守表現如沒有顯著提升，這場「中日大戰」恐怕仍難望阻止日本攻勢。

世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組形勢

18強賽分為3個分組作賽，每組6隊，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位。日本4勝1和以13分排C組榜首，國足二連勝後，目前與沙特、澳洲同得6分，得失球差不及兩隊，排在第4。目前尚餘5場賽事，同組除實力秤先的日本外，各隊出線形勢仍存懸念。

香港時間19日晚上8時，中國將主場迎戰C組榜首日本，首循環國足作客慘敗0：7，今次主場作戰，相信首要任務是在主場力保不敗保住顏面，不過在日本強大的進攻陣容下，要做到這點可謂有一定難度。