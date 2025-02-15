英超｜曼城紐卡素爭四大戰免費直播　兩隊同陷關鍵地獄賽程

曼城將在周六（15日）晚上11時迎戰紐卡素，兩隊目前同分排在聯賽第5、6位，ViuTV 96台會免費轉播今場賽事。

藍月亮2月的地獄賽程剛剛展開，哥迪奧拿（Pep Guardiola）抱怨現今賽程令球員頻繁受傷，同時承認曼城並非唯一受害者；與此同時，紐卡素雖同有不少傷兵，不過主力之一安東尼哥頓（Anthony Gordon）預計今場復出，或可為近期防守不穩的曼城帶來威脅。



基亞利殊周中僅上陣30分鐘便傷出。（路透社）

近6場各項賽事3勝3負，曼城仍受洛迪缺陣影響，狀態未完全復甦，周中2：3不敵皇家馬德里一役，基亞利殊（Jack Grealish）僅踢30分鐘便退下火線，成為球隊十字兵一員，今場上陣機會不大。

後衛文路爾艾簡治（Manuel Akanji）因傷將接受手術並休戰8至10周，新援尼高干沙利斯（Nico González）亦上陣成疑。

艾簡治預計休戰至少兩個月，對陷入地獄賽程的曼城來說可謂雪上加霜。（路透社）

哥迪奧拿認為有傷患問題很正常：「（今季）曼城傷兵其實也不算太多，但這不僅對我們造成影響。例如熱刺，還有現在的阿仙奴，只有利物浦在這方面很穩定，其他所有球隊都是例子，包括皇馬。」

他續稱陣中很多主力已非常疲憊，同時表示一直主動作出大幅度輪換，無奈球隊總是在比賽末段遭反勝。近6場各項賽事，曼城大門一共失守15次。

曼城近期多次在大好優勢下落敗。（路透社）

剛在周中對完皇馬，曼城今場迎戰紐卡素後，下周三（19日）深夜要作客班拿貝球場，四日後深夜回到主場對利物浦，再過三日又要對「剋星」熱刺，一連五場硬仗可謂地獄賽程，而且下周三對皇馬更是今屆歐聯生死戰。

曼城目前與紐卡素同分，適逢車路士落敗，今場勝方便能升上前四，是爭奪歐聯資格的重要一戰，不過哥帥卻將目光放得更為長遠：「之後還有14輪42分，有很多比賽要踢，每一場比賽都很重要。」

哥迪奧拿未有為這場大戰增添緊張氣氛。（曼城官網）

紐卡素方面，主帥艾迪賀維表示安東尼哥頓狀況不錯，本周已恢復訓練，不過後衛保治文（Sven Botman）、丹般恩（Dan Burn）、哈菲班尼斯（Harvey Barnes）及祖連頓（Joelinton）都無緣今場比賽。

曼城今季雖狀態反覆，但艾迪賀維仍表示敬意：「他們依然是非常出色球隊，對我來說他們仍是強隊典範。」紐卡素同樣迎接地獄賽程，之後兩輪要對諾定咸森林和利物浦。艾迪賀維回答：「很好，這正是評估球隊實力的時候。對我們來說，這幾星期將會是今季英超關鍵階段。」