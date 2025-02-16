網球｜一哥冼拿就禁藥案和解　停賽三個月後將趕及戰法網

網球男單世界排名第一的冼拿（Jannik Sinner），去年3月兩度對禁藥測試呈陽性反應，當時國際網球誠信機構（ITIA）接納他是不知情下受污染，但世界反禁藥組織（WADA）就此向體育仲裁法庭提出上訴，冼拿一度面臨停賽兩年。

事件纏擾多時，冼拿終在奪得今年澳網冠軍後的3星期，與WADA和解，將從輕發落停賽3個月。



23歲的冼拿今年初奪得澳網男單冠軍。（Getty Images）

冼拿就纏擾近一年的禁藥案，與WADA達成和解，承認自己在「團隊錯誤」上需承擔「部份責任」，將在2月9日至5月4日間停賽，意味他可趕及出戰5月25日展開的法網。他在周六（15日）發聲明，表明自己「無意、也從未因兩次被驗出對禁藥呈陽性反應，而在競賽層面受益」。

他續指：「這宗事件已纏擾我差不多一年……我一直接受自己要對團隊負責，也意識到WADA的規則之所以如此嚴謹，是因為要保護我所愛的這項運動。我接受了WADA提出的解決條件，以3個月的停賽期，去免除這些後續。」WADA原本就冼拿禁藥案的聆訊，原定今年4月在國際體育仲裁法庭開審，現在雙方和解，意味案件告一段落。

冼拿將趕及出戰5月的法網。（Getty Images）

冼拿去年在印第安泉大師賽（Indian Wells）對一種名為氯司替勃（clostebol）的代謝產物呈低程度陽性反應，那是一種能幫助增加肌肉的類固醇。8日後，再次從他身上取得的測試樣本，依然對同一款代謝產物呈低程度陽性反應。

他當時即被自動臨時停賽，但冼拿上訴成功，獲准繼續比賽。國際網球誠信機構（ITIA）發現，冼拿是在毫不知情下，受他的物理治療師拿迪（Giacomo Naldi）提供的物品影響才被禁藥「污染」（contaminated）。拿迪當時以一款在意大利有售的噴劑，治療自己的手部傷口，然後再用在冼拿身上，事後冼拿一方也一直堅持此說法。