阿莫林領軍曼聯頭20仗仲差過蘭歷克　勢創更多恥辱紀錄︱英超

曼聯主帥阿莫林(Ruben Amorim)在上月領軍主場1:3不敵白禮頓後,形容「我們或許是歷來最差的一隊曼聯」(We are the worst team maybe in the history of Manchester United)。創會147年,曼聯曾歷盡高低跌宕,史上5度從頂級聯賽降班,惟對上一次已經要數到半世紀前的1973/74球季。



費格遜1986年接掌再處低谷的曼聯,帶領紅魔當上英超年代最成功球隊,13次聯賽封王,自他2013年退休之後,曼聯經歷10位主帥(連同看守及暫代領軍在內)均未嘗英超冠軍滋味。季中辭退坦赫格,換上阿莫林,紅魔戰績依然差勁,持續向各項恥辱紀錄邁進,阿莫林創下「後費Sir年代」最差領軍戰績,他的勝率稍勝費Sir當年初接手時,也不知算是安慰還是諷刺,又或者是說明,只要有足夠耐性,阿莫林仍有機會領曼聯重抬輝煌?



阿莫林上任後,曼聯戰績繼續低迷。(路透社)

後費格遜年代頭20仗表現最差主帥

跟前任主帥坦赫格愛在記者會上「死撐」不同,阿莫林總是爽快地坦白承認球隊表現不夠好,甚至揚言麾下是史上最差的曼聯。從數據到實際表現,皆印證他所言非虛——他上任後至今在各項賽事領軍20場,只贏出9場,勝出率跟蘭歷克同為45%,為「後費Sir年代」並列最低,然而當中吃下驚人的8場敗仗,明顯較只輸3場的蘭歷克差勁得多。

最大件事的是,主場奧脫福球場昔日是作客球隊難以攻破的堡壘,如今卻輕易被對手前鋒予取予攜——他領軍在英超主場出戰,頭7場已輸掉5場,2:3負森林,0:3負般尼茅夫,0:2負紐卡素,1:3負白禮頓,0:2負水晶宮,而勝出的兩場對手愛華頓和修咸頓都是護級份子,後者今季持續排包尾。

曼聯主場奧脫福失去魔力,英超輸多過贏。(路透社)

阿莫林上任後曼聯鬥心更差

「後費Sir年代」的主帥之中,領軍半季的看守領隊蘭歷克幾乎被一致公認是最差一位,然而他未在主場吃下5場敗仗已離任,曾因保守戰術被恥笑的莫耶斯,到第14次主場出戰才輸到5場,坦赫格到第28場,雲高爾、蘇斯克查分別到第30、31場,費格遜本人到第88場,而摩連奴跟蘭歷克均未在主場經歷5場敗仗。

單看領軍頭20仗數據,阿莫林較費Sir當年稍佳,他有9場勝仗,費Sir只有8場,勝率較他還要差。可是阿莫林的8場敗仗,也是眾人之中最多,這是紅魔最不樂見的轉變,須知道曼聯昔日以鬥志旺盛見稱,就算落後或形勢不利,都會以永不放棄精神力追並不時出現末段追平甚至反勝。因此阿莫林領軍頭20仗已創下最多敗仗、英超主場領軍頭7場輸5場的恥辱紀錄,說明他上任後球隊的鬥志進一步滑落,咬住一口氣堅持不落敗的精神消失無影無蹤,贏不到不特止,奧脫福主場輸波漸成常態。今季頭13場主場英超比賽,已有7場敗陣。

曼聯主帥領軍頭20仗後戰績:

教練 /勝/和/負/得球/失球/勝率



1. 蘇斯克查/15/2/3/42/18/75%

2. 坦赫格 /13/2/5/32/24/65%

3. 莫耶斯 /12/5/3/38/18/60%

4. 摩連奴 /11/4/5/33/20/55%

5. 雲高爾 /10/6/4/33/23/50%

6. 蘭歷克 /9/8/3/28/20/45%

7. 阿莫林 /9/3/8/31/32/45%

8. 費格遜 /8/7/5/25/17/40%



曼聯重建之路漫漫。(路透社)

曼聯今季餘下的現實考慮

英超戰績持續低迷,重返前列無望,對曼聯球迷而言,最諷刺的莫過於曼聯正在苦苦掙扎之時,莫耶斯重返愛華頓領軍僅一個月,只用上6場比賽便領軍搶得13分,似乎輕輕鬆鬆已護級成功,並超越曼聯升上第13位。

球隊聯賽表現低迷,球迷悲觀不難理解,但從現實角度出發,曼聯今季聯賽已陷入「前無去路,後無追兵」的窘況——重返前列固然基本無可能,去到降班同樣機會甚微,對英超採取半放棄態度,專心踢好歐霸和足總盃才是正經。

畢竟歐霸冠軍來季可踢歐聯,足總盃冠軍來季可踢歐霸,反正阿莫林上任後冬季轉會窗只得一員新兵加盟,並將拉舒福特、安東尼借走,換血、重建需時,曼聯內外目前最需要的就是耐性。因此曼聯今晚作客熱刺,以至之後的英超連場大戰,無論戰果如何,對大局影響其實不大。

無可避免就是,今季勢將創下更多恥辱紀錄,曼聯能否像40年前對待費格遜那樣,耐心等待阿莫林,而阿莫林又是否帶領紅魔重回正軌的「真命天子」,均要留待時間證明。

曼聯今季或再創更多恥辱紀錄:

1. 英超年代聯賽最低排名:第8位/2023/24(今季暫時排名:第14)

2. 英超年代聯賽最低分數:58分/2021/22(今季暫時得分:29)

3. 隊史英超單季最多敗仗:14場/2023/24(今季目前敗仗:11)

4. 隊史英超最多主場敗仗:7場/2013/14(今季目前主場敗仗:7)

5. 隊史英超最少勝仗:16場/2021/22(今季目前英超勝仗:8)

6. 隊史英超單季最少入球:49球/2015/16(今季目前英超入球:28)