阿莫林領軍曼聯頭20仗仲差過蘭歷克　勢創更多恥辱紀錄︱英超

曼聯主帥阿莫林（Ruben Amorim）在上月領軍主場1：3不敵白禮頓後，形容「我們或許是歷來最差的一隊曼聯」（We are the worst team maybe in the history of Manchester United）。創會147年，曼聯曾歷盡高低跌宕，史上5度從頂級聯賽降班，惟對上一次已經要數到半世紀前的1973／74球季。



費格遜1986年接掌再處低谷的曼聯，帶領紅魔當上英超年代最成功球隊，13次聯賽封王，自他2013年退休之後，曼聯經歷10位主帥（連同看守及暫代領軍在內）均未嘗英超冠軍滋味。季中辭退坦赫格，換上阿莫林，紅魔戰績依然差勁，持續向各項恥辱紀錄邁進，阿莫林創下「後費Sir年代」最差領軍戰績，他的勝率稍勝費Sir當年初接手時，也不知算是安慰還是諷刺，又或者是說明，只要有足夠耐性，阿莫林仍有機會領曼聯重抬輝煌？



阿莫林上任後，曼聯戰績繼續低迷。（路透社）

後費格遜年代頭20仗表現最差主帥

跟前任主帥坦赫格愛在記者會上「死撐」不同，阿莫林總是爽快地坦白承認球隊表現不夠好，甚至揚言麾下是史上最差的曼聯。從數據到實際表現，皆印證他所言非虛——他上任後至今在各項賽事領軍20場，只贏出9場，勝出率跟蘭歷克同為45%，為「後費Sir年代」並列最低，然而當中吃下驚人的8場敗仗，明顯較只輸3場的蘭歷克差勁得多。

最大件事的是，主場奧脫福球場昔日是作客球隊難以攻破的堡壘，如今卻輕易被對手前鋒予取予攜——他領軍在英超主場出戰，頭7場已輸掉5場，2：3負森林，0：3負般尼茅夫，0：2負紐卡素，1：3負白禮頓，0：2負水晶宮，而勝出的兩場對手愛華頓和修咸頓都是護級份子，後者今季持續排包尾。

曼聯主場奧脫福失去魔力，英超輸多過贏。（路透社）

阿莫林上任後曼聯鬥心更差

「後費Sir年代」的主帥之中，領軍半季的看守領隊蘭歷克幾乎被一致公認是最差一位，然而他未在主場吃下5場敗仗已離任，曾因保守戰術被恥笑的莫耶斯，到第14次主場出戰才輸到5場，坦赫格到第28場，雲高爾、蘇斯克查分別到第30、31場，費格遜本人到第88場，而摩連奴跟蘭歷克均未在主場經歷5場敗仗。

單看領軍頭20仗數據，阿莫林較費Sir當年稍佳，他有9場勝仗，費Sir只有8場，勝率較他還要差。可是阿莫林的8場敗仗，也是眾人之中最多，這是紅魔最不樂見的轉變，須知道曼聯昔日以鬥志旺盛見稱，就算落後或形勢不利，都會以永不放棄精神力追並不時出現末段追平甚至反勝。因此阿莫林領軍頭20仗已創下最多敗仗、英超主場領軍頭7場輸5場的恥辱紀錄，說明他上任後球隊的鬥志進一步滑落，咬住一口氣堅持不落敗的精神消失無影無蹤，贏不到不特止，奧脫福主場輸波漸成常態。今季頭13場主場英超比賽，已有7場敗陣。

曼聯主帥領軍頭20仗後戰績：

教練 ／勝／和／負／得球／失球／勝率



1. 蘇斯克查／15／2／3／42／18／75％

2. 坦赫格 ／13／2／5／32／24／65％

3. 莫耶斯 ／12／5／3／38／18／60％

4. 摩連奴 ／11／4／5／33／20／55％

5. 雲高爾 ／10／6／4／33／23／50％

6. 蘭歷克 ／9／8／3／28／20／45％

7. 阿莫林 ／9／3／8／31／32／45％

8. 費格遜 ／8／7／5／25／17／40％



曼聯重建之路漫漫。（路透社）

曼聯今季餘下的現實考慮

英超戰績持續低迷，重返前列無望，對曼聯球迷而言，最諷刺的莫過於曼聯正在苦苦掙扎之時，莫耶斯重返愛華頓領軍僅一個月，只用上6場比賽便領軍搶得13分，似乎輕輕鬆鬆已護級成功，並超越曼聯升上第13位。

球隊聯賽表現低迷，球迷悲觀不難理解，但從現實角度出發，曼聯今季聯賽已陷入「前無去路，後無追兵」的窘況——重返前列固然基本無可能，去到降班同樣機會甚微，對英超採取半放棄態度，專心踢好歐霸和足總盃才是正經。

畢竟歐霸冠軍來季可踢歐聯，足總盃冠軍來季可踢歐霸，反正阿莫林上任後冬季轉會窗只得一員新兵加盟，並將拉舒福特、安東尼借走，換血、重建需時，曼聯內外目前最需要的就是耐性。因此曼聯今晚作客熱刺，以至之後的英超連場大戰，無論戰果如何，對大局影響其實不大。

無可避免就是，今季勢將創下更多恥辱紀錄，曼聯能否像40年前對待費格遜那樣，耐心等待阿莫林，而阿莫林又是否帶領紅魔重回正軌的「真命天子」，均要留待時間證明。

曼聯今季或再創更多恥辱紀錄：

1. 英超年代聯賽最低排名：第8位／2023/24（今季暫時排名：第14）

2. 英超年代聯賽最低分數：58分／2021/22（今季暫時得分：29）

3. 隊史英超單季最多敗仗：14場／2023/24（今季目前敗仗：11）

4. 隊史英超最多主場敗仗：7場／2013/14（今季目前主場敗仗：7）

5. 隊史英超最少勝仗：16場／2021/22（今季目前英超勝仗：8）

6. 隊史英超單季最少入球：49球／2015/16（今季目前英超入球：28）

