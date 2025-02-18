17歲全紅嬋獲頒退休保障保單 60歲後每月收6000人民幣終老
撰文：顏銘輝
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在巴黎奧運贏得獎牌的中國運動員，獲發「優秀運動員終身保障公益項目」的保單，全紅嬋及陳芋汐等金牌運動員昨日（17日）出席保單發放的儀式。130位在巴黎奧運贏得獎牌的中國運動員，年滿60歲後，將可終身每月領取生活保障金，金牌選手每月可獲得6000人民幣。
全紅嬋、陳芋汐、孫佳俊、馮雨、賈一凡、鄒敬園、劉洋、覃海洋等20位巴黎奧運獎牌運動員昨日出席「優秀運動員終身保障公益項目」的首批保單發放儀式，他們在現場獲頒保障晚年生活的保單。
在巴黎奧運贏得獎牌的130位中國運動員，年滿60歲後，將可終身每月領取生活保障金；金牌運動員在60歲後每月將可領取6000人民幣，而銀牌及銅牌運動員分別可領取5000及4000人民幣。這項計劃在國家體育總局指導下，由中華全國體育基金會與安踏集團、中國太平洋保險集團、中體產業集團共同發起。
在巴黎奧運贏得游泳4x100米混合接力金牌的孫佳俊表示：「這項保障公益計劃是一份沉甸甸的支援，讓我們的訓練更有動力了。我們可以有更多的時間和資源去規劃未來，減少經濟壓力，更好地實現個人發展。」在巴黎奧運贏得羽毛球男雙銀牌的王昶和梁偉鏗表示，這個計劃可以減輕運動員的後顧之憂，鼓勵年輕人投身體育行業。
據內地傳媒介紹，安踏集團在2023年底捐出1億人民幣成立「奧運領獎台公益基金」，今次從中撥款4000萬，為2024年奧運、2026年冬奧及2028年奧運的優秀運動員購買終身保障。
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