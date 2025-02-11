朱婷奪重返歐洲第二冠　科內利亞諾陣容超華麗成女排「銀河艦隊」

意大利職業女排近日迎來一場「國家打吡」級數的大戰，星光熠熠的科內利亞諾（Imoco Volley Conegliano）在意大利盃決賽大戰意軍「國寶」伊高露（Paola Egonu）和另一奧運金牌成員奧露（Alessia Orro）領軍的米蘭，朱婷、嘉比兩大巨星合作下，科內利亞諾以3：0擊敗米蘭，奪得今季第三個獎盃，也是朱婷重返歐洲後第二冠。

近年持續受傷患困擾的朱婷，今仗攻下11分，賽後她跟隊友開心慶祝，科內利亞諾強大陣容劍指所有錦標，今季直指本土聯賽及歐聯雙冠。不過比起更多獎盃和殊榮，球迷最樂見的大概是這位中國女排巨星可以盡情再次享受比賽。



朱婷在意大利盃決賽攻下11分。（科內利亞諾官網）

科內利亞諾——女排界「銀河艦隊」

不得不說科內利亞諾今季陣容強大得可怕，這支2012年才成立的球隊戰績彪炳，已連續6季贏得意甲女排冠軍，並兩度捧起歐洲聯賽冠軍。球隊由帶領意大利女排首奪奧運金牌的辛達尼利（Daniele Santarelli）領軍，本身已經有不少實力戰將，自由人是有份協助意大利在巴黎奧運奪金的主將珍娜露（Monica De Gennaro），二傳手是波蘭隊長禾露絲（Joanna Wołosz），快攻手費靴（Sarah Louise Fahr）、盧比安（Marina Lubian）皆為意大利隊的奧運金牌成員。

主力得分是近年火速冒起的瑞典得分王赫姬（Isabelle Haak），今季加入巴西隊長嘉比（Gabriela Guimarães）以及朱婷後，組成進攻鐵三角，得分火力大增，陣中另一巨星、快攻手捷莉芝拿（Cristina Chirichella）可專心網前防務。如此陣容說他們是女排界的「銀河艦隊」，相信無人會反對。

朱婷與嘉比合作為科內利亞諾再奪一冠。（IG）

朱婷逐步重拾巨星本色

朱婷今年6月已簽約加盟，隨巴黎奧運中國女排8強止步，她哭別奧運舞台後因私事延至10月7日才前往球隊訓練，錯過新東家開季，科內利亞諾在嘉比領軍下以無敵姿態先贏意大利超級盃，朱婷到第5場聯賽才復出上陣。辛達尼利教練早已表明，不急於讓朱婷上陣，給她充足時間逐步重拾比賽節奏。

事實證明他的選擇正確，朱婷表現逐漸上力。意大利盃決賽遇上米蘭，已是今季繼超級盃決賽及世界冠軍球會盃四強後的第三次，博洛利亞Unipol Arena 坐滿9000觀眾，朱婷、嘉比、赫姬一同正選上陣，首局已跟米蘭鬥得難分難解，以37：35先下一城的一局，寫下意大利盃史上單局最高得分。科內利亞諾進攻鐵三角威力強大，再贏兩局25：20、局數3：0勝出，歷史性第七度捧得意大利盃，今季3次對米蘭全勝。

今場朱婷21次扣球10次得分，加上攔網得分，全場獲得11分，嘉比獲15分，最搶眼的是攻下22分的赫姬，她亦獲選今仗MVP。

科內利亞諾衝擊所有錦標

科內利亞諾今季球隊落重本簽入朱婷和嘉比兩大巨星，明顯是希望加強星味，嘉比2019年首度離開巴西聯賽，效力土耳其豪門華基夫銀行（VakıfBank S.K.）轉眼已是5年，2024年夏天首度轉戰意大利，短短時間已盡顯身價，如今連朱婷也回勇，為球隊贏盡錦標可期。朱婷曾效力華基夫銀行3季，她2019年離隊後嘉比才來到，二人「前後腳」加盟未有機會合作，如今在科內利亞諾對手變隊友，暫時化學作用不錯。

科內利亞諾今季已先後贏得意大利超級盃、世界冠軍球會盃和意大利盃三項錦標，目標直指更重要的歐聯和意甲聯賽冠軍兩項大賽冠軍，目前他們在意甲開季21戰全勝，拋離次席的米蘭13分，聯賽7連霸機會高唱入雲。

就算有伊高露和奧露聯手的米蘭，明顯敵不過科內利亞諾，歐聯戰場有機會跟科內利亞諾一較高下的，大概只得朱婷和嘉比的舊東家華基夫銀行或是土耳其「天將」華加絲（Melissa Vargas）領軍的費倫巴治。然而比起科內利亞諾場上每個位置粒粒皆星，土耳其兩大豪門陣容上未及對手，科內利亞諾隨時一季盡攬五冠，球隊在官網更以「無敵之豹」（invincibili pantere）來形容球隊。