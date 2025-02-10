渣馬2025︱官媒冷處理4跑手DQ事件　體育博主：領隊出來謝罪就是

2025渣打香港馬拉松（渣馬／香港馬拉松／渣打馬拉松）男子組十公里和半馬拉松共有四名中國跑手因調轉號碼布而被取消資格。中國香港田徑總會行政總監伍于豪賽後指是四人屬同一跑步單位，由同一經理人向他們發放跑手包。

事件雖在香港引起熱議，不過內地卻未有太多網民及媒體關注，新華社及央視網都只簡單報道事件，沒有跟進調查涉事跑手及單位，只有一名較常談論跑步比賽的體育博主形容今次為「低級失誤」：「領隊出來謝罪就是。」



男子組十公里賽事，左邊衝線號手應為徐國歌，卻穿上藍捷懷的號碼布。（楊宇翹攝）

渣馬2025四內地跑手被DQ

男子組十公里第二名跑手徐國歌，與同樣來自內地、跑第六的藍捷歌因號碼布對調而被DQ，半馬拉松的冠、亞軍孫曉陽及賀應兵，同樣因號碼布對調而遭取消資格。

伍于豪賽後被問到相關事件時，表示他們屬同一跑步單位，由同一經理人統籌，會再調查事件有否涉及其他因素後，才決定會否作進一步處罰。

渣打馬拉松2025｜十公里：內地跑手「徐國歌」第6衝線，但辨認其樣子後發現，他其實是藍捷懷。他亦被取消資格。（高詩琦攝）

內地體育博主：「領隊出來謝罪」

四位內地跑手有三人本應得獎，但懷疑因經理人「調亂」號碼布而被DQ，事件過去一天，在內地卻不見有太多跟進消息。新華網及央視網均只簡短報道，引述香港田總說法，沒有加以評論。官方媒體選擇「冷處理」，其他內地媒體全以同一手法對照，暫時未見任何媒體深入評論事件。

微博上亦只得粉絲人數逾120萬的體育博主「絕對伏特加」評論事件：「據說是領隊把號碼布錯誤分配給了選手。這種低級失誤實在沒什麼好說了，出來謝罪就是了。」

渣打馬拉松2025｜半馬：編號79031的「賀應兵」男子第一名衝線，但他應為孫曉陽。（高詩琦攝）

4DQ選手同穿adidas裝備作賽

「絕對伏特加」未為4位被DQ跑手辯護，有人留言指藍捷懷近年已有代跑往績，更曾因此被鳥巢半馬拉松終身禁賽，「絕對伏特加」回覆：「沒有對規則的敬畏。」

涉事的4位跑手目前均沒有回應，當中只有藍捷懷有個人微博，但上次更新已是今年1月29日；有網民指4人為adidas特邀跑手，從照片可見他們都身穿adidas裝備作賽。