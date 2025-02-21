全運會2025｜盤點頂尖廣東運動員　由中山蘇炳添到湛江全紅嬋

第15屆全運會由廣東、香港及澳門合辦，廣東運動員可以主場作戰，爭取佳績。廣東向來是中國的體育大省，培養過大批頂尖運動員，在去年巴黎奧運就有39名廣東運動員代表中國隊出征。這篇文章將列出部分現役成績突出的廣東運動員，包括跳水天才全紅嬋、亞洲飛人蘇炳添。

值得一提的是乒乓球好手樊振東，他在廣州出世，又懂廣東話，上屆全運也是代表廣東，但他在2022年轉為代表上海，故不在此列。



全紅嬋在巴黎奧運後人氣更上層樓。（Getty Images）

廣東運動員：全紅嬋（跳水）

全紅嬋2007年於廣東湛江出生，7歲時接觸跳水，之後加入湛江市跳水隊受訓。在2018年，她入選廣東省隊，在2020年的中國跳水冠軍賽一鳴驚人，接着在2021年的東京奧運開始傳奇之路，以「水花消失術」在10米高台強勢摘金。她在去年巴黎奧運再贏得兩面金牌。

陳藝文（左）在巴黎奧運與昌雅妮合作贏得雙人3米板金牌。（Getty Images）

廣東運動員：陳藝文（跳水）

陳藝文在海南海口出世，在8歲的時候，她隨母親到湛江過年，發現對跳水很有興趣，開始練習，那時候她連游泳都未學會。她離開家鄉，入讀中山市體育運動學校，其後入選廣東省隊，再晉身國家隊。在去年巴黎奧運，她贏得個人3米板及雙人3米板兩面金牌。

廣東跳水運動員謝思埸。（Getty Images）

廣東運動員：謝思埸（跳水）

謝思埸是中國跳水隊的老大哥，在東京奧運摘得兩金，而在去年巴黎奧運再贏3米板冠軍。謝思埸是土生土長的汕頭人，被汕頭跳水學校相中，7歲開始學跳水，之後入選汕頭市隊，再到廣東省隊，後來躋身國家隊。謝思埸母親透露，他學跳水前也不懂游泳的。

廣東羽毛球運動員陳清晨。（Getty Images）

廣東運動員：陳清晨（羽毛球）

在東京奧運，陳清晨與拍檔賈一凡贏得羽毛球女雙亞軍，到巴黎奧運更上一層樓，兩人贏得金牌。陳清晨來自梅州興寧，是個地道客家人，自小喜歡打羽毛球，先被業餘體校的教練相中，開始受訓，之後加入佛山順德的體校，及後再被選入廣東省隊。

廣東羽毛球運動員梁偉鏗。（Getty Images）

廣東運動員：梁偉鏗（羽毛球）

梁偉鏗是土生土長的廣州仔，家在白雲區，小時候跟爸爸打羽毛球，到10歲左右加入廣州體育職業技術學院接受系統訓練，慢慢由市隊打入省隊，再入國家隊。在巴黎奧運，梁偉鏗與拍檔王昶合力，贏得羽毛球男雙銀牌。他表示爭取在家門口舉行的全運會上贏金牌。

巴黎奧運雙人韻律泳金牌王柳懿及王芊懿兩姐妹，去年9月入讀教大教育博士（中文班）課程。（央視網圖片）

廣東運動員：王柳懿、王芊懿（韻律泳）

王柳懿及王芊懿是孖生姐妹，在深圳土生土長。她們6歲開始學游泳，8歲接觸韻律泳，11歲一起被選入廣東省隊。在去年巴黎奧運，兩人合力贏得韻律泳雙人及團體金牌。奧運後，兩人來港讀書，攻讀香港教育大學教育博士。

劉虹在競步比賽獲獎無數。（Getty Images）

廣東運動員：劉虹（競步）

37歲的劉虹是中國競步名將，已經5次參加奧運，在倫敦奧運的20公里競步摘銀，到里約奧運奪金，之後在東京奧運亦贏得銅牌。劉虹本身是江西人，她15歲來到深圳福田，師從教練孫荔安，在廣東接受專業訓練，加入國家隊。

中國滑板女將鄭好好。（視覺中國）

廣東運動員：鄭好好（滑板）

鄭好好是去年巴黎奧運中國代表團最年輕的選手，年僅11歲。鄭好好來自惠州，7歲開始練習滑板，未到9歲就登上陝西全運的舞台。小學剛畢業，就去了巴黎參加奧運，她在女子滑板公園賽初賽未能躋身前8名入決賽。

王欣瑜（左）與張之臻拍檔贏得奧運銀牌。（Getty Images）

廣東運動員：王欣瑜（網球）

王欣瑜在去年巴黎奧運，與張之臻臨時拍檔出戰混雙，以黑馬姿態贏得銀牌。王欣瑜來自運動世家，父親是網球教練，母親曾經是省隊籃球員。王欣瑜在深圳出生及成長。

廣東跆拳道運動員郭清。（Getty Images）

廣東運動員：郭清（跆拳道）

郭清是巴黎奧運跆拳道女子49公斤級銀牌得主，來自廣東陽江一個農村家庭。12歲的時候，她被相中加入陽江市體校，學習跆拳道，之後被選入省隊。郭清表示自己不是天賦型選手，一直以來靠努力及堅持，十分捱得。

蘇炳添在東京奧運打破男子100米亞洲紀錄。（Getty Images）

廣東運動員：蘇炳添（短跑）

2021年東京奧運，蘇炳添的速度震驚世界，在男子100米準決賽跑出亞洲新紀錄，並以首名入決賽，儘管最後無緣獎牌，但當之無愧為亞洲飛人。蘇炳添受傷患困擾，未能參加巴黎奧運，而今屆全運很可能是他退役前的告別戰。蘇炳添是中山人，年輕時也常來港參加比賽。他目前在暨南大學體育學院任教。

蘇炳添在2月參加全國室內田徑大獎賽第3站，在室內60米跑出6.65秒贏得冠軍，為他今季復出第一戰，但他隨後透露，這是他職業生涯最後一場60米比賽。他表示：「接下來會繼續努力恢復好身體機能，爭取在家鄉的粵港澳全運會站好最後一班崗。」