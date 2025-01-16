全運會2025｜熱門項目現場觀戰方式一文睇清　附大灣區交通懶人包

全運會2025（第十五屆全國運動會/十五運會）首次由粵港澳三地聯合舉辦，香港觀眾將有珍貴機會，可親身前往現場一睹多位中國奧運名將在賽場上的風采。

本文會介紹在內地舉辦不同熱門項目的地點，讓本港觀眾了解如何通過公共交通工具前往觀戰。



全運會2025的比賽日期為2025年11月9日至11月21日，開幕式及閉幕式分別會在廣州及深圳舉辦。今次全運會為粵港澳三地合辦，內地依然會負責大部分賽事項目，但會再細分為15個小賽區，詳情如下：

香港賽區：

劍擊、場地單車、高爾夫球、男子手球、七人欖球、沙灘排球、籃球（22歲以下組）、三項鐵人、群眾項目保齡球



澳門賽區：

乒乓球、排球（女子成年組）、三人籃球、五人籃球（男子U18）、群眾項目空手道



廣東賽區：

1. 廣州賽區：

跳水、田徑（不包括馬拉松及競步）、賽艇、獨木舟、現代五項、水球、射擊、足球（女子U16）、霹靂舞、排球（男子U20、男子U18）、彈床、運動攀登、武術套路



巴黎奧運後，全紅嬋人氣高企。（Getty Images）

2. 深圳賽區：

羽毛球、游泳、田徑（馬拉松）、拳擊、射箭、籃球（五人制女子U22）、足球（男子U20、男子U18）、單車（花式BMX、競速BMX）、藝術體操、馬術、排球（女子U18）



3. 肇慶賽區：

體操、柔道、足球（女子U18）



巴黎奧運男子乒乓單打金牌樊振東。（Getty Images）

4. 珠海賽區：田徑（競步）、單車（公路）、網球

5. 佛山賽區：籃球（五人制女子成年組）、足球（女子成年組）

6. 汕頭賽區：衝浪、手球（女子）

7. 湛江賽區：武術散打

8. 梅州賽區：足球（男子U16）

9. 惠州賽區：跆拳道、滑板

10. 汕尾賽區：帆船

11. 東莞賽區：籃球（五人制男子成年組）、舉重

12. 中山賽區：棒球、壘球、籃球（五人制女子U18）

13. 江門賽區：排球（男子成年組、女子U20）、單車（山地）、韻律泳

14. 清遠賽區：摔角（自由式、古典式）

15. 雲浮賽區：曲棍球



跳水：廣東奧林匹克體育中心遊泳跳水館

焦點選手：全紅嬋、陳芋汐

跳水向來是中國最強體育項目之一，中國奧運歷史上最年輕的三金得主全紅嬋，自巴黎奧運後人氣大增，若想現場一睹「全妹妹」或陳芋汐等跳水名將英姿，從香港前往廣州的廣東奧林匹克游泳跳水館，其實也相當方便。

全紅嬋（右）與陳芋汐（左）。（Getty Images）

該場館位於廣州天河區。從香港前往廣州，最常見方法是乘坐高鐵、直通車（又稱：廣深城際動車）或直通巴士。坐高鐵從西九龍到廣州東站，票價按座位等級為235至706港元，車程不足兩小時。

現時大量港人北上深圳遊玩消費，如直接從羅湖出發，坐直通車前往廣州，車程約1.5小時，跟在香港乘高鐵相差不多，票價卻只需79.5至99.5人民幣（約86至108港元），比從香港出發便宜不少。假設從金鐘乘港鐵前往羅湖或落馬洲，以八達通支付車費為52.2港元。

前往大灣區其他城市，大部分情況下坐高鐵是最方便及快捷方法。（新華社）

如何前往2025全運會跳水館觀戰

價錢最相宜方法，是乘坐中旅社、中港通等公司的跨境直通巴士，落車點包括天河城、暨大正門、黃埔大道美林天地等，相當方便，車費只需110港元左右，不過車程需3小時左右。

跳水館附近便是黃村地鐵站，且有大量巴士經過，交通相當方便，可根據需要制定交通路線。當然該地與市中心相距不算太遠，乘坐的士或網約車前往也是不錯選擇。

地鐵：黃村站，四號線及二十一號線

巴士：60、506、506A、508快線、548、564、564、564A、574、B4快、B4、 B4A、B4B、B22、B26



游泳：深圳大運中心

焦點選手：潘展樂、覃海洋、張雨霏

今屆巴黎奧運，中國泳手潘展樂一舉打破男子100米自由泳世界紀錄，時間之短震驚世界，此外還有「蛙王」覃海洋、「亞洲蝶后」張雨霏等世界級泳手。

今屆巴黎奧運，潘展樂打破男子100米自由泳世界紀錄，震驚世界。（Getty Images）

從香港前往深圳，最常見是乘坐港鐵前往羅湖或落馬洲口岸，假設從金鐘出發，前往落馬鐘約需50分鐘，到羅湖約44分鐘，以八達通付款的車票為52.2港元。

「亞洲蝶后」張雨霏。（Getty Images）

大運中心位處龍崗區中心，交通四通八達，同樣能乘坐地鐵及巴士前往，十分便利。

地鐵：三號線、十四號線及十六號線

巴士：

大運中心站（龍翔大道）：802、E6、E27、M319、M315、M386、M446、M447、高快巴士81

港中大深圳校區站（龍飛大道）：M322、M315、M593、莞786

大運中心體育站路（黃閣路）：M229、M317、M446、M360（原M361西段）



體操：肇慶新區體育中心

焦點選手：張博恆、鄒敬園、蕭若騰

體操同樣是中國傳統強項，張博恆在今屆巴黎奧運後，憑出色實力及俊俏外表人氣急升，相信會是今次體操賽事最受矚目選手之一。

中國體操選手張博恆。（Getty Images）

從香港前往肇慶，同樣可在西九龍站乘坐高鐵，到肇慶東站下車（肇慶站離場館較遠，肇慶東站則在場館附近）。班次上較為疏落，一天只有兩班，票價為275至817港元，時間為1.5小時至2小時；不過從深圳北或福田出發則有較多選擇，需時約1小時至1小時40分，票價約117至322港元。

乒乓球：澳門

焦點選手：孫穎莎、樊振東、馬龍、陳夢、王楚欽

澳門賽區尚未公布具體比賽場館，不過乒乓球是中國「國球」，國乒隊世界級高手如雲，巴黎奧運更包攬所有項目金牌，相信能吸引不少支持者。

男子單打「一哥」王楚欽。（新華社）

前往澳門，最傳統及快捷方法是從上環或尖沙咀坐船，時間約55分鐘。一般情況下，平日的日航船票售價為175港元起，週末或公眾假期則需190港元；若為夜航，即傍晚時份（具體時間按日期變動）至翌日早上6時半的航班，則統一為220港元。

乒乓女子單打世界第一孫穎莎。（Getty Images）

乘坐金巴經港珠澳大橋前往澳門，是現在較受歡迎方式，票價只需65（日間）至70（夜間）港元，車程約40分鐘，且24小時服務。當然前往港珠澳大橋口岸亦需一定時間車程，視乎居住地點而便利程度有所不同，值得一提是，坐金巴抵達澳門後，需花費一定時間才能到市中心。