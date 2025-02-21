全運會2025｜吉祥物意念來自中華白海豚　取名為喜洋洋、樂融融

第15屆全運會由廣東、香港及澳門合辦，全運會有兩隻吉祥物，分別叫喜洋洋及樂融融，它們的原型為中華白海豚。全運會吉祥物喜洋洋及樂融融的精品已經登陸官方售賣店，包括毛公仔、磁石貼。



全運會吉祥物喜洋洋及樂融融。（廣東省體育局）

全運會吉祥物以國家一級保護野生動物、「海上國寶」中華白海豚為原型。兩隻全運會吉祥物可愛迷人，分別取名喜洋洋、樂融融，寓意喜氣洋洋、其樂融融、團圓和美。喜洋洋、樂融融已在去年11月亮相。

全運會吉祥物喜洋洋及樂融融的精品。（廣東省體育局）

全運會吉祥物喜洋洋及樂融融的精品。（廣東省體育局）

全運會吉祥物喜洋洋、樂融融的頭頂有三朵小水花。三朵小水花代表了三個地方不同的顏色，包括廣州的木棉紅、香港的紫荊花的紫，以及澳門蓮花的綠色。這是粵港澳三地首次共同承辦全運會。

全運會吉祥物喜洋洋及樂融融的精品。（廣東省體育局）

中華白海豚又名印度太平洋駝背豚，有固定種群定居香港，主要出沒於香港西面水域，和鄰近珠江口一帶的鹹淡水交界，估計整個珠江口有約2500條海豚聚居。

全運會吉祥物喜洋洋及樂融融的精品。（廣東省體育局）

第15屆全運會開幕式將於2025年11月9日在廣州舉行，閉幕式則於11月21日在深圳舉行。香港將會承辦八個競賽項目，包括籃球（男子22歲以下組）、場地自行車、擊劍、高爾夫球、手球（男子）、七人制橄欖球、鐵人三項及沙灘排球，以及一個群眾賽事活動項目，亦即保齡球。此外，由深圳及珠海分別舉行的田徑馬拉松及公路自行車賽事，計劃以跨境形式舉行，以展現粵港澳三地融合發展。