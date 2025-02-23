深圳行山單車遊｜全海景騎行綠道新開放！4km路程串聯4大觀海公園

「騎行，看海，吹海風」當然是深圳出遊必不可少的項目啦～深圳人的新年第一騎，一定要送給這條新開放的寶藏沿海綠道！



新開放不久的「山海連城沿海騎行綠道·前海段」，是深圳打造的一條濱海騎行綠道，一路都可以看海，吹海風，欣賞深圳這座海濱之城，簡直可以說是為騎行愛好者量身定製的「海景專線」。全程4km，耗時一小時。

這次跟着網上提供的攻略，可以從前海石公園出發，一路直達歡樂港灣。整體路程約4km，純騎行約30min，當然想要慢悠悠閒逛1個小時就足矣。全程與海作伴，是一條非常輕鬆，不用大費精力的騎行綠道，很適合日常出行。

串聯四大觀海公園

騎行綠道基本上是沿海而建，同時串聯起深圳四大最火的觀海公園：前海石公園、演藝公園、歡樂港灣濱海文化公園，以及深圳最近開放的新公園——雙界河公園，輕輕鬆鬆實現四園無阻礙暢遊。

沿海綠道騎行難度較低，基本上是平坦的道路為主，老少皆宜，輕鬆拿捏。無論是作為周末休閒娛樂的選擇，還是下班後想找個地方放空，這裏都是絕佳好去處。深圳周末遊玩新勝地，又Get一個！

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沿海騎行打卡指南｜全程皆是好風光

1. 起點出發：前海石公園

前海石公園，背靠摩天大樓群，面朝蔚藍海灣，視野開闊到能一眼收盡跨海大橋與天際線。這裏也被譽為是「深圳最佳日落觀賞地」，如果時間和天氣合適的話，真的十分推薦騎行於此，等待一場日落。

這裏就能遙望灣區之光，一眼望去，毫無遮擋，肆意將海景和摩天輪的風景盡收眼底。觀海棧道沿着海岸線順延，一面是一望無際的海景，一面是鬱鬱葱葱的大草坪。在這裏，還可以......

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2. 繼續前行：前海演藝公園

繼續前行，通往海風橋，就能到達演藝公園。

海風橋銜接起前海石公園和演藝公園，橋上的風景也值得駐足欣賞。橋上的道路規劃為行人道和騎行道，道路都非常的友好平緩。一邊是大海寬闊之景，一邊是摩天高樓現代化城市面貌，都為騎行增添不少風景。

下橋之後，就能到達演藝公園。這裏依舊擁有大大的草坪，也能將深圳的海景盡收眼底。短暫休息一下，坐在草坪上吹海風，平靜的大海也讓心瞬間安靜下來。

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3. 全新開放：雙界河公園

深圳今年又新開了一個海邊公園——雙界河公園。公園內沿河而建的生態長廊，以蜿蜒的雙界河為紐帶，將濕地景觀、慢行綠道與都市天際線巧妙串聯。

公園不算太大，倒也適合慢慢閒逛，可以欣賞鷺鳥掠過水麪，也能在河景觀橋上打卡摩天輪，這裏可是和灣區之光合照的最佳打卡點！

園內設有躉道，很適合小朋友們自由騎行和玩滑板。繼續往裏頭走的話，還能看到設有露天兒童遊樂場所，各式各樣的遊玩設備一併俱全，簡直就是小孩子們的玩樂天堂。

園內也能遠眺摩天輪，被一片綠意包圍顯得更加寧靜。

4. 前方到達終點歡樂港灣

終點到達歡樂港灣濱海文化公園，摩天輪的「壯觀景象」近在眼前。除了擁有作為深圳最出名和打卡的景點，歡樂港灣也是深圳人日常出遊的商圈之一。

最後，在這裏吃吃喝喝，補充能量，為今日的騎行之旅畫下個圓滿句號吧！

深圳山海連城延長線騎行綠道：

前海段｜綠道開放時間：06:00-23:00

Tips｜

1、電動車禁止入內；

2、文明騎行，共享單車請歸還到指定位置；

3、下午人流量較大，建議錯峰出行



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