深圳單車路線｜遊深圳灣海岸線　打卡5景點賞跨海大橋望香港群山

海風徐徐，户外的景色剛好，等寒潮退散，跟隨這份騎行指南，沿城市海岸線，看跨海大橋，望香港群山。



1. 深圳灣公園──迎著海風，去騎行

深圳灣濱海綠道，深圳最美的海邊綠道之一，沿着濱海大道蜿蜒的海岸線而建，每個時段都有最佳風景。本次的騎行路線全長9.6公里的距離，道路平坦且綠植密佈，沿着海岸線一路前行即可，並且隨時可以停下，探尋冬日的一片靜謐之境。

按圖看深圳灣公園特色風光！👇👇👇

+ 7

這條路線也被稱為深圳必騎路線，沿城市海岸線一路騎行，感受深圳鬆弛愜意的生活方式。等一個好天氣，雙腳離地，將快樂傳遞下去。騎行途中還能近距離觀賞深圳的「限定浪漫」，水中游弋的赤頸鴨和鸕鷀，空中盤旋的紅嘴鷗。引得許多遊人駐足觀賞，盡享此刻寧靜和美好。

白鷺坡書吧

白鷺坡書吧位於深圳灣紅樹灣的臨海區域，騎行疲憊時在這裏歇歇腳也是不錯的選擇。書吧室內外都有絕佳的景觀位，臨窗而坐，抬眼便是大海、樹林與日落。

2. 人才公園──觀城市天際線

在海鷗的此起彼伏中，穿越波光粼粼的海岸線便到了人才公園，不妨停下看看這片大灣區風光，一面是城市繁華，一面是遼闊海灣。人才公園位於春筍之下，迎着微風在公園裏散步，將城景、湖景、海景盡攬入懷，這裏也是拍攝「城市天際線」的最佳機位之一 。

早春來臨，紫木風鈴花如期盛放，為城市塗抹上限定的春日色彩，踏着閃光的綠林小道向前迎着清風，盡情享受城市中的綠洲，讓身心都放放風吧～

按圖看人才公園限定春日色彩！👇👇👇

+ 6

3. 日出劇場──天然草坪遊樂場

日出劇場整體是一個弧形的小山體環抱場地，三面環山，面向深圳灣。藍天、白雲、陽光、大海、草坪……好像不經意間闖進了宮崎駿的動畫世界。

大片的臨海草坪是絕佳的觀景位，可以將深圳灣和福田區的美景盡收眼底，同時這裏也是觀看日出的寶藏之地。公園裏的人兒，很鬆弛。日出劇場獨特的位置優勢，吸引了許多人慕名而來，騎行、跑步、野餐，或者靜靜吹着海風，一旁的孩子們嬉笑着從山坡滑草而下，享受最chill的瞬間。

+ 3

4. 海風運動公園──露營．野餐．沙灘

沿途騎行穿梭於蔚藍的海風中，抵達海風運動公園，可以直接看到連接深港兩城的跨海大橋，宛如一排巨大的琴鍵佇立在海面上。

區別於其他公園，這裏有特別劃分的帳篷區、大草坪、小沙灘和兒童遊戲區，即便是特意找個下午來消磨時間也很值得。在明媚的日子裏，告別工作的繁忙與焦慮，去尋找生活中的煙火氣吧！

+ 3

5. 海上世界──山海藝術交融

吹着輕柔的風，途中都是無盡的綠意與大海，一路騎行到海上世界，這裏有數不清的時尚商店，新與舊、煙火與文藝都在這裏交匯……

如果累了不妨停下歇歇腳，飲一杯咖啡靜靜看海放空，輕鬆的氣息隨着海風迎面而來。騎行在繁華的都市圈，盡情的享受這片海帶來的浪漫和自由，工作的壓力和生活的煩惱也會在海風中漸漸吹散。

+ 3

「輕盈的、快樂的、自由的」



深圳灣海濱綠道騎行指南

全程距離：9. 6公里左右

騎行路線：深圳灣公園、白鷺坡書吧、人才公園、日出劇場、海風運動公園、海上世界

開放時間：無需預約/免費參觀



深圳灣海濱綠道騎行沿途風光（ShenzhenStyle提供）

Tips

自行車禁行時間：

1. 週末及節假日自行車管控，9:00-18:00共享自行車禁止騎行，其它時段均可騎行；

2. 人才公園全時段禁行自行車。



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】