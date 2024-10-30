香港網球公開賽｜大坂直美退賽仍訪港　與小將交流想起寶貝女

四座大滿貫得主、「前一姐」大坂直美（Naomi Osaka）因背傷退出今星期的香港網球公開賽，這名日本球手照常訪港出席活動，周二（29日）與一眾港青小將交流，更逐一與他們簽名與合照，小將們都滿載而歸。

周二早上才到港的大坂直美指導小將們，已為人母的她不禁想起自己的女兒，並指女兒令她充滿前行的力量。



大坂直美周二早上到港。（公關提供）

香港網球公開賽｜大坂直美因背傷退賽 如期訪港出席活動

27歲的大滿貫女單得主大坂直美，一星期內由宣布參賽到退賽，令不少香港球迷失望，但這名日本球手今星期照常來港出席活動，周二在銅鑼灣網球場，與一眾港青訓練計劃的小球手交流，傳授她多年在場上的經驗及心得，更親自落場與小將們對打。大坂直美與小將們再有近距離接觸，逐一與他們簽名及合照，有小朋友更稱緊張得手震。

大坂直美。（廖雁雄攝）

大坂直美訪港｜高呼香港我愛你

即使退出香港公開賽，大坂直美照常訪港，當她抵達香港後，急不及待在社交網站發限時動態，直呼「香港我愛你」，她在受訪時再度向香港示愛，「香港是我其中一個最愛的地方，當年我還未取得大滿貫時，球迷同樣對我十分熱情，我在香港感受到很多愛。」

香港的氣候更有一點意外地使大坂直美著迷，「我喜歡香港的潮濕，雖然聽落有點奇怪」，加上香港有不同美食，集合種種美好的事物於一身，就算她有傷在身仍享受在香港的時光，並承諾身體許可的話，未來必定再來港參賽。

大坂直美在社交網站向香港示愛。（Instagram截圖）

大坂直美透露，早前的背傷已痊癒，如今卻是腹肌撕裂，雖然她自我感覺不錯，但醫生警告她，若然她持續做發球的動作，腹傷將加劇，延長康復的時間。2024年的賽季亦就此結束，縱然今季以傷患作結，她直言得多於失。

「我一直都對自己很有要求，但我在今年發現有些事情急不來，讓我學懂循序漸進，一步一步來。今季戰績無疑不是最好，但我今季曾有精彩的表現，就像法網對施安迪（Iga Swiatek）一樣，希望來年可以繼續在泥地進步，並提升排名（現排第59位），返回大滿貫的種子行列。」

大坂直美早前戰畢中國公開賽後決定退出香港賽。（Getty Images）

大坂直美訪港｜「女兒使我有前行的力量」

大坂直美在今次活動與小朋友交流時，也不禁想起「寶貝女」，「我幻想到我女兒在青少年階段執起球拍打波的畫面」，相信女兒看到她打波的模樣，應該有興趣接觸網球，但不會強逼女兒複製自己的網球路。大坂直美指女兒不時與她走訪不同地方，今次卻沒有一同來港，大坂直美更向傳媒開玩笑：「我下次帶佢（女兒）俾大家見吓！」

大坂直美在今年初產後復出，她說過女兒令她更堅強，而女兒令她知道，網球不是她人生的全部，「以前落敗就像世界末日一樣，因為網球當時是我的所有。當女兒出生後，我發現有網球以外的東西更值得專注，當然網球依然是生命重要一部分，而女兒的出現同時令網球變得更好，她帶給她更多的力量繼續網球生涯。」

與大坂直美近距離接觸，小將們滿載而歸。（廖雁雄攝）