曼城死線前簽洛迪「替身」　冬窗花1.8億英鎊冠絕全球︱英超轉會

英超冬季轉會窗關閉，曼城在死線前簽下波圖中場尼高干沙利斯（Nico González），為此冬天第5位新援，合共花費1.8億英鎊，成全球最大買家。



曼城「壓哨」簽下中場尼高干沙利斯。（路透社）

曼城今季陷入低潮，近期狀態稍有好轉，但在金球獎得主、中場大將洛迪因傷「收咧」下，整體戰績與表現仍未回復最佳水準，日前更1：5大敗予爭標對手阿仙奴，這支連續四季贏得英超的應屆冠軍，目前僅排英超第5。

冬季轉會窗開啟前，主帥哥迪奧拿便明言會積極增兵，早前簽入4位新兵後，曼城在關窗前再以5000萬英鎊羅致波圖中場尼高干沙利斯。

曼城今個轉會花費約1.8億英鎊，幾乎等於另外19支英超球隊總和。（路透社）

BBC統計曼城今個轉會窗共花費約1.8億英鎊，幾乎等於另外19支英超球隊總和，不過與車路士在2023年冬天創下的2.74億英鎊紀錄仍有一段距離。據transfermarkt統計，其餘19支英超球隊今個轉會窗花費約1.93億英鎊。

「藍月亮」今個轉會窗共簽入1名前鋒及3名中堅，只有尼高干沙利斯為中場球員。這位葡萄牙中場出身巴塞隆拿青訓，最初較多擔任防守中場，曾被認為是布斯基斯接班人，時任巴塞主帥沙維則認為他是全能型中場，相信可在一定程度上彌補洛迪空缺。

曼城近期戰績仍然反覆。（Getty Images）

曼城今季新援：

馬穆殊（Omar Marmoush），前鋒，25歲，約5900萬鎊

尼高干沙利斯（Nico González），中場，23歲，約5000萬鎊

古辛洛夫（Abdukodir Khusanov），後衛，20歲，約3380萬鎊

雷斯（Vitor Reis），後衛，19歲，約2960萬鎊

巴亞（Juma Bah），後衛，18歲，約510萬鎊（已外借）

